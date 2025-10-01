Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Norkienė: nesinorėtų tikėti, kad Konstitucinis Teismas politikuoja

2025-10-01 09:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:25

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra politizuota institucija, kurią reikia panaikinti, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė pabrėžia su tokiais koalicijos partnerio pamąstymais nesutinkanti. Tačiau „valstietė“ pripažįsta, kad kai kurie KT teisėjų priimami sprendimai jai kelia abejonių.

Aušrinė Norkienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra politizuota institucija, kurią reikia panaikinti, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė pabrėžia su tokiais koalicijos partnerio pamąstymais nesutinkanti. Tačiau „valstietė“ pripažįsta, kad kai kurie KT teisėjų priimami sprendimai jai kelia abejonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai nesinorėtų tikėti, kad tai galėtų būti. Vis tik, tai yra profesionalai, mūsų teisininkų elitas, kurie dirba KT. Kartais tie sprendiniai kelia abejonių, bet mes apie tai irgi kalbamės. Galbūt atviresnis balsavimas pačių KT teisėjų atskleistų diskusijų eigą, kodėl būtent toks sprendimas buvo priimtas“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė A. Norkienė.

Seimo pirmininkui Juozui Olekui į KT teisėjus teikiant socialdemokratų frakcijai Seime priklausantį parlamentarą Julių Sabatauską, A. Norkienė pabrėžia, jog tokį precedentą, kai į šias pareigas yra teikiami politikai, praeitoje kadencijoje sukūrė konservatoriai.

„Tas precedentas buvo padarytas praėjusią kadenciją konservatoriams siūlant Stasį Šedbarą. Mes jau tada labai daug diskutavome. Matome, kad ta lazda atsisuka kitu galu ir dabar socialdemokratai teikia J. Sabatauską. Tai jeigu Seimas jau vieną kartą patvirtino vieną politiką, manau, tą pavyks padaryti ir šį kartą. Ta lazda visada turi du galus“, – kalbėjo ji.

„Valstietė“ taip pat pažymi, kad diskusijos apie KT teisėjų priimamus sprendimus yra normalus procesas.

„Jeigu rastume po diskusijų kažkokius sprendinius, galbūt (dabar – ELTA) yra laikas tą daryti. Aš visada esu už diskusiją“, – pažymėjo A. Norkienė.

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti. Parlamentaro teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme (LAT) įsteigtas skyrius.

ELTA primena, kad antradienį Seime pristatytos Vilniaus universiteto profesoriaus Haroldo Šinkūno, LAT teisėjo Artūro Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko, socialdemokrato J. Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus.

J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė. 

