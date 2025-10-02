Tai, ką vyras užstatė lombarde, privedė iki dviejų moterų muštynių: „Pripurškė dujų ir viskas“

Į įvykio vietą skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Pareigūnai gavo pranešimą, kad viena mergina trenkė kitai, o ši atgal atsikirto pipirinėmis dujomis. Atvykę pareigūnai rado dvi jaunas merginas, kurios bandė paaiškinti painią situaciją. Konfliktas prasidėjo dėl lombarde užstatyto žaidimų kompiuterio „Nintendo Switch“.
Merginos aiškino, kad vienas vaikinas, pasinaudojęs draugės vardu, lombarde užstatė žaidimų konsolę. Vėliau reikalavo, kad mergina atvažiuotų ją atsiimti, grasindamas pasekmėmis. Šiai atvykus su drauge, kilo kivirčas su vaikino motina bei patėviu – tada pasipylė smūgiai ir į trasą keliavo pipirinės dujos.
„Kažkoks vaikinas įdavė „Nintendo“ žaidimą į lombardą jos vardu ir grasino jai, jeigu ji dabar neatvarys jo atsiimti, bus pasekmės. O aš atvariau jos palydėti, man dėjo pliūchą jos berno motina. Ir mane pradėjo smaugti jo patėvis, todėl papurškiau jiems dujų“, – pasakojo merginos draugė.
„Ji ant manęs ten pradėjo – tu ten šiokia tokia. Aš jai trenkiau, tikrai aš jai trenkiau, prisipažįstu. Už tai, kad ji negražiai n**** šnekėjo. O ji man pripurškė dujų ir viskas. Ji mane k***a pavadino...“, – prisipažino smūgiu į veidą kaltinta moteris.
Policijos sulaikymas – su imtynėmis
Netoli įvykio vietos pareigūnai pastebėjo ryškiais marškinėliais vilkintį vaikiną. Jis iškart ėmė elgtis agresyviai, todėl teko panaudoti kovinių imtynių veiksmus ir sulaikyti jį. Pasipriešinimas buvo toks įnirtingas, kad vyruką teko paguldyti ant žemės.
„Reikalavau iš savo merginos, kad atvažiuotų iki Kalvarijų turgaus, kad atneštų savo pasą tam, kad galėčiau išpirkti savo „Nintendo switch“. Ji atvažiavo su savo drauge, jos draugė apipurškė mano tėvus“, – sakė jaunuolis.
Paklaustas, kodėl taip priešinasi, sulaikytasis pareiškė:
„Aš visą gyvenimą, visą laiką priešinuosi policijai, nes nieko blogo nepadariau. Pas mane vat yra tokia istorija. Ir aš pasipriešinau, ir mane paėmė visą sulaužė ir sulaikė“, – skundėsi vyras.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.