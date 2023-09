Kivirčas su mylimąja kauniečiui kainavo 3 tūkst. eurų ir prarastas vairuotojo teises

Kaunietis Paulius T. 2023 m. liepos 23 d., apie 20.50 val., vairavo automobilį „Volswagen Caddy“ būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių girtumas.

Policijos pareigūnai alkoholio kiekio matuokliu 20.50 val. jam nustatė mažiausiai 1,63 promilių girtumo laipsnį. Tada paaiškėjo, kad vyras vairavo įmonei priklausantį automobilį.

Kivirčas su sugyventine

Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad 2023 m. liepos 23 d. po darbo, apie 17.30 val. nuėjo pas kaimyną į kiemą.

Atsigėrė alaus. Kai į namus grįžo jo sugyventinė, ji buvo nepatenkinta tuo, kad jis vartojo alkoholį, todėl jie susipyko. Kilus konfliktui, jis sumanė vykti į sodą ir sėdo prie automobilio vairo. Vairavo jo darbovietei priklausantį jam darbo reikmėms išduotą automobilį „VW Caddy“.

Darbovietė jį buvo įspėjusi, kad automobilio vairuoti neblaivus negali, jis tai suprato. Policijos pareigūnams jį sustabdžius ir patikrinus blaivumą, buvo nustatytas 1,63 prom. neblaivumo laipsnis.

Su šiais alkoholio kiekio matuoklio rodmenimis vyras sutinka, nes buvo išgėręs šešis butelius alaus, o nuo alkoholio vartojimo iki patikros alkotesteriu buvo praėjusios apie 1–1,5 val.

Be to, jis pats jautėsi šiek tiek apsvaigęs, suprato, kad negali vairuoti. Vyras pridūrė, kad jo pajamos per mėnesį yra 1 700 eurų, tačiau iš šių pinigų moka dalį būsto paskolos, kuri sudaro 800–900 eurų per mėnesį, taip pat turi kitų finansinių įsipareigojimų, kurie sudaro 300 eurų.

Vyras prašė teismo jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Kaip galimą laiduotoją įvardijo savo sugyventinę, kuri jam yra artimiausias žmogus, kartu gyvena 4 metus.

Ji daro jam teigiamą įtaką, juo rūpinasi. Kai jis sėdo prie automobilio vairo, ji nematė, kadangi pirma buvo išvykusi iš namų.

Su galima laiduotoja kalbėjo apie šią situaciją, ji išreiškė neigiamą požiūrį į jo veiksmus, jos nuomonė jam yra svarbi, ji jam daro įtaką, jos nuomonės paiso. Vyras teigė, kad gailisi dėl nusikaltimo padarymo, pasižada daugiau nenusikalsti.

Verkė naktimis

Moteris teisiamojo posėdžio metu prašė atleisti jos sugyventinį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jos atsakomybėn, ir nurodė, kad su kaltinamuoju kartu gyvena 4 metus, sutaria gerai, kartu įsigijo namus.

Įvykio dieną tarp jos ir kaltinamojo įvyko konfliktas ir dėl patirto streso, nuovargio, kaltinamasis priėmė sprendimą vairuoti neblaivus. Konfliktas kilo dėl to, kad kaltinamasis, kuris įprastai nėra linkęs piktnaudžiauti alkoholiu, jį vartojo ir ji dėl to supyko.

Apie įvykį jai tapo žinoma iš karto, kaltinamasis pats paskambino ir pranešė. Jo poelgį vertina neigiamai, nepateisina jo. Daug kalbėjosi su kaltinamuoju apie jo veiksmų priežastis, sakė jam, kad galėjo išsikviesti taksi, o ne pats vairuoti.

Kaltinamasis jai pažadėjo, kad daugiau nenusikals, labai išgyveno, verkė, nemiegojo naktimis. Iki šiol dėl įvykio labai išgyvena, gavo didelę pamoką. Mano, kad gali daryti teigiamą įtaką kaltinamajam, jie viską daro kartu, palaiko glaudų ryšį.

Laidavimą prašo taikyti be užstato, kadangi jos gaunamos pajamos nedidelės. Ji dirba barmene-padavėja. Darbo užmokestis per mėnesį sudaro 608 eurai, taip pat turi finansinių įsipareigojimų, moka būsto paskolą. Be to, su jais gyvena du mažamečiai vaikai. Jei teismas skirtų laidavimą su užstatu, ji galėtų sumokėti 500 eurų.

Alkoholio kvapas

Teisme liudijęs policijos pareigūnas pasakojo, kad 2023 m. liepos 23 d. patruliavo nustatytame maršrute. Apie 20.40 val. iš Kauno apskrities VPK budėtojo gavo pranešimą, kad automobiliu VW važiuoja galimai neblaivus asmuo.

Jam ir kolegoms atvykus prie prekybos centro, automobilių stovėjimo aikštelėje jis pastebėjo automobilį „VW Caddy“, kuris tuo metu išvažinėjo iš automobilių stovėjimo aikštelės.

Minėtą automobilį pareigūnai sustabdė degalinės teritorijoje. Nuėjus prie minėto automobilio vairuotojo ir bendraujant su juo, nuo vyro sklido stiprus alkoholio kvapas.

Pareigūnas paklausė, ar šis vartojo alkoholį. Vairuotojas nurodė, kad vartojo alkoholį maždaug prieš dvi valandas. Vairuotoją patikrino alkoholio kiekio matuokliu, jam buvo nustatytas didesnis negu 1,51 promilių girtumas.

Teismo bausmė

Teismas nusprendė Paulių T. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą su 500 eurų dydžio užstatu, perduodant jį sugyventinės atsakomybėn 1 metų laikotarpiui, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

Pauliui T. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 metams 6 mėnesiams.

Taip pat iš girto vairavusio vyro bus išieškota konfiskuotino turto – lengvojo automobilio „VW Caddy“ vertės dalį atitinkanti pinigų suma – 3 tūkst. eurų.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.