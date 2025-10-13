Kalendorius
Auksas atnaujino visų laikų vertės rekordą – 4078 doleriai už unciją

2025-10-13 11:38 / šaltinis: BNS
2025-10-13 11:38

Auksas BNS Foto

Auksas pirmadienio prekyboje atnaujino visų laikų vertės rekordą, ją, palyginti su penktadienio prekybos rezultatu, padidindamas 1,3 proc. iki 4078 JAV dolerių už Trojos unciją.

0

Taurųjį metalą brangti skatina įtampa tarp Vašingtono ir Pekino, taip pat lūkesčiai, kad JAV centrinis bankas toliau mažins bazines palūkanas, pažymi „Trading Economics“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagrasino nuo lapkričio įvesti papildomus 100 proc. muitus Kinijai, taip atnaujindamas prekybos karą su Pekinu. Toks žingsnis žengtas Pekinui sugriežtinus eksporto kontrolę retųjų žemių iškasenoms – itin svarbioms šiuolaikinių technologijų sudedamosioms dalims.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nerimą rinkose dar labiau padidino tai, kad JAV vyriausybės veiklos sustabdymas užsitęsė dar savaitei, o Baltieji rūmai tęsia masinius federalinių darbuotojų atleidimus.

Tuo tarpu prekiautojai plačiai tikisi, kad Federalinis rezervų bankas kiekviename iš šiemet likusių monetarinės politikos svarstymų bazines palūkanas karpys 25 baziniais punktais.

