TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Aukso kaina pasiekė rekordą

2025-09-29 10:35 / šaltinis: BNS
2025-09-29 10:35

Aukso kaina pirmadienį pirmą kartą įveikė 3,8 tūkst. JAV dolerių už unciją kartelę, pasiekusi rekordinį lygį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Auksas BNS Foto

Aukso kaina pirmadienį pirmą kartą įveikė 3,8 tūkst. JAV dolerių už unciją kartelę, pasiekusi rekordinį lygį, rodo portalo „Trading Economics" skelbiami duomenys.

0

Aukso brangimą, pasak portalo, skatina silpnesnis JAV doleris ir augantys lūkesčiai dėl tolesnio JAV palūkanų normų mažinimo. 

Penktadienį paskelbti JAV infliacijos duomenys atitiko lūkesčius, o tai dar pakurstė spėjimus, kad Federalinio rezervo sistema (FRS) vėliau šiais metais gali pratęsti pinigų politikos švelninimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikimybė, kad JAV centrinis bankas spalį sumažins bazinę palūkanų normą, rinkose šiuo metu vertinama 90 proc., o tikimybė, kad toks pat žingsnis bus žengtas gruodį, vertinama maždaug 65 procentais.

Investuotojai šią savaitę laukia virtinės JAV statistinių duomenų, kuriuose tikisi įžvelgti daugiau ženklų apie JAV ekonomikos būklę.

