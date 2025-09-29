Aukso kaina pasiekė rekordą

Aukso brangimą, pasak portalo, skatina silpnesnis JAV doleris ir augantys lūkesčiai dėl tolesnio JAV palūkanų normų mažinimo.
Penktadienį paskelbti JAV infliacijos duomenys atitiko lūkesčius, o tai dar pakurstė spėjimus, kad Federalinio rezervo sistema (FRS) vėliau šiais metais gali pratęsti pinigų politikos švelninimą.
Tikimybė, kad JAV centrinis bankas spalį sumažins bazinę palūkanų normą, rinkose šiuo metu vertinama 90 proc., o tikimybė, kad toks pat žingsnis bus žengtas gruodį, vertinama maždaug 65 procentais.
Investuotojai šią savaitę laukia virtinės JAV statistinių duomenų, kuriuose tikisi įžvelgti daugiau ženklų apie JAV ekonomikos būklę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!