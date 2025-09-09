Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Su metalo detektoriumi vaikščiojęs vyras apstulbo: rado aukso lobį

2025-09-09 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 12:50

Su metalo detektoriumi Rumunijoje, Klužo apskrityje vaikščiojęs vyras aptiko tikrą aukso lobį – 121 aukso dirbinį, menantį senovę. Jie buvo perduoti į laboratoriją restauravimui ir valymui.

Metalo detektorius (nuotr. 123rf.com)

Su metalo detektoriumi Rumunijoje, Klužo apskrityje vaikščiojęs vyras aptiko tikrą aukso lobį – 121 aukso dirbinį, menantį senovę. Jie buvo perduoti į laboratoriją restauravimui ir valymui.

1

Rastą bronzos amžiaus aukso lobį gavo Transilvanijos istorijos nacionalinis muziejus. Radiniai po kurio laiko turėtų papildyti muziejaus kolekciją ir būti pristatyti visuomenei.

Metalo detektoriaus pagalba rastas įspūdingas lobis

Muziejus koordinavo tarpdisciplininę programą su tarptautine archeologų, chemikų, fizikų ir geologų komanda. Po tyrimų artefaktai turėtų atsidurti ekspozicijoje.

Muziejaus specialistai šį radinį apibūdino kaip labai svarbų Rumunijos kultūros paveldui ir geresniam senovės istorijos supratimui, rašo jpost.com.

„Tai yra žiedas, kuriam Rumunijoje dar neturime analogų. Jis pagamintas iš storesnės auksinės vielos, su spiralės formos galais“, – sakė muziejaus kuratorė Malvinka Urak, kaip pranešė „ProTV News“.

Lobis buvo rastas Klužo apskrityje, kur lobių ieškotojas aptiko aukso dirbinių, kurie datuojami bronzos amžiuje, maždaug 1400–1200 m. pr. Kr.

Radinį sudarė 116 mažų žiedelių su įpjovomis, specialistai interpretuoja, kad tai gali būti auskarai. 

„Jų vertė yra tikrai neįkainojama, atsižvelgiant į amžių ir meistriškumą. Nacionalinė teritorija ir toliau stebina mus tokiomis staigmenomis ir atskleidžia savo paslaptis“, – sakė kultūros ministras Andras Demeteris.

