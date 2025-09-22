Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Aukso kaina – rekordinė

2025-09-22 12:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 12:33

Perspektyva, kad palūkanų normos JAV toliau mažės, iki rekordinio lygio kilstelėjo aukso kainą. Pirmadienį Londono biržoje Trojos uncija (apie 31,1 gramo) kainavo 3 tūkst. 719,95 JAV dolerio – ir tai yra naujas rekordas.

Auksas BNS Foto

0

Lyginant su penktadieniu, taurusis metalas pabrango maždaug 34 doleriais. Kaina buvo rekordinė ir skaičiuojant eurais – 3 tūkst. 166,98 euro.

Mėnesio viduryje JAV Centrinis bankas sumažino bazinę palūkanų normą ir užsiminė, kad palūkanos iki metų pabaigos mažės dar du kartus.

Per praėjusius trejus metus aukso kaina išaugo daugiau nei dvigubai. 

