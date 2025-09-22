Aukso kaina – rekordinė

Lyginant su penktadieniu, taurusis metalas pabrango maždaug 34 doleriais. Kaina buvo rekordinė ir skaičiuojant eurais – 3 tūkst. 166,98 euro.
Mėnesio viduryje JAV Centrinis bankas sumažino bazinę palūkanų normą ir užsiminė, kad palūkanos iki metų pabaigos mažės dar du kartus.
Per praėjusius trejus metus aukso kaina išaugo daugiau nei dvigubai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!