Atvykusi į Lietuvos ligoninę „Ūkininkai ieško meilės“ dalyvė Ema to nesitikėjo: „Nesuvokiama“

„Vokietijoje viskas aišku ir tvarkinga – priežiūra gera, ranka būtų sutvarstyta, nieko rimto aišku nelūžiai, bet išsamesnės informacijos dėl savęs norisi nes problema neišpręsta.
Ranka įtvare dar vis nuo grįžimo į Lietuvą. Tačiau grįžus į Lietuvą prasidėjo kiti išbandymai“, – pasakojo Ema.
Teigia vizitą pas traumatologą gavusi po savaitės
Aktorė patyrė kairės rankos riešo traumą, o prieš grįžtant į Lietuvą iki vizito pas gydytoją buvo likusios vos trys dienos.
„Atvykusi į Telšių ligoninę paprašiau, kad priimtų traumatologas, nes ranka vis dar jautri, o su įtvaru kad esu akivaizdžiai visi mato. Tačiau man paskyrė vizitą tik po savaitės. Tai nesuvokiama – juk gali bet kas nutikti!“ – piktinosi ji.
Ema neslepia nusivylimo Telšių ligoninės darbo tvarka ir bendravimu su pacientais.
„Tai ne pirmas kartas, kai susiduriu su abejingumu. Registratūroje darbuotojos būna kai daugiau kalbasi ir kavą geria, nei padeda žmogui. Tragedija, ne sistema. Net pati geriau padirbčiau“, – sako aktorė.
Įžvelgia problemą visoje sveikatos sistemoje
Ji teigia, kad „nereikia tikriausiai daug norėti, užtenka matyti, kaip šiemet vyriausybė „gražiai“ dirba, daugiau intrigų, nei rezultatų kaip valdžia nesugeba suformuoti normaliai vyriausybės“.
Jos teigimu, tokia situacija atspindi didesnę problemą visoje šalies sveikatos sistemoje.
„Kaip galima tikėtis pritraukti jaunų specialistų į regionus, jei ligoninėse tvyro toks požiūris? Kur valdžios atsakomybė? Kol kas matome tik intrigas, o ne realius rezultatus“, – teigia E. Zenauskytė.
Nepaisant nemalonių patirčių, Ema planuoja po Naujųjų vėl sugrįžti į Vokietiją. „Tai šalis, kurią įsimylėjau. Ten – pagarba žmogui ir jo laikui. To norėtųsi ir Lietuvoje“, – viliasi ji.
Ligoninė skundo dėl situacijos negavo
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Telšių ligoninės atstovais komentaro dėl šios situacijos. Atstovai pranešė, kad ligoninė negavo skundo dėl šios situacijos.
„Informuojame, kad ligoninė nėra gavusi skundo dėl Jūsų minėtos situacijos, todėl detaliau pakomentuoti negalime“, – rašoma atsakyme.
Komentare taip pat pateikiama informacija apie registraciją pas gydytojus specialistus ir teikiamą pagalbą skubiosios pagalbos skyriuje:
„Pacientų registracija įstaigoje vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-812 patvirtinto Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo (aktualia redakcija) nuostatomis.
Šiuo metu, artimiausias vizito laikas Konsultacinės poliklinikos gydytojo ortopedo – traumatologo konsultacijai – lapkričio 21 d.
Traumą patyrusiems pacientams skubioji medicinos pagalba visa parą teikiama Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ patvirtintomis skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijomis (aktualia redakcija).“
