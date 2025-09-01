Prisimenate „Ūkininkai ieško meilės“ dalyvę Emą? Štai kaip mergina gyvena dabar

Ema visą gyvenimą žavėjosi sunkiąją technika. Paauglystėje ją užbūrė traukiniai – tai buvo pirmoji svajonė, kuri išsipildė: dirbdama traukinių palydove mergina kasdien galėjo būti šalia savo aistros.
„Dirbdama palydove jaučiausi laiminga – tai buvo svajonių darbas, nes galėjau būti ten, kur širdis labiausiai traukė“, – sako ji.
Dangus – nauja aistra
Tačiau Ema nesustojo ties traukiniais. Šiandien jos širdį labiausiai užkariauja aviacija, rašoma pranešime spaudai.
Dar anksčiau iš draugių žinojo, domėjosi aviacija, bet nedrįso žengti žingsnio, bet štai vieną dieną išsklaidė jos abejones. Neseniai ji dalyvavo Telšių aerodrome vykusio aeroklubo 90 metų jubiliejaus šventėje ir net pati pakilo į dangų.
„Dangus yra nepaprastas. Pamačiau, kad lėktuvus galima pamilti dar stipriau nei traukinius“, – šypsosi Ema.
Jos aistrą dar labiau įkvėpė susitikimas su legendinės grupės „ANBO“ lakūnais:
„Ši patirtis suteikė motyvacijos siekti daugiau. Gyvename tik kartą – reikia drąsiai įgyvendinti savo svajones“, – sako ji.
Tačiau kelias nebuvo lengvas. Ema išgyveno psichologinę sveikatos krizę, kurią pati apibūdina kaip „košmarą“.
„Tai buvo sunkus laikotarpis, bet nusprendžiau nepasiduoti. Kreipimasis į specialistus padėjo pamažu grįžti į gyvenimo ritmą“, – atvirauja ji.
Dabar Ema pamažu atsitiesia, siekia svajonių ir skiria daugiau dėmesio sau.
„Kiekviena diena – nauja galimybė stotis ant kojų, mokytis ir pildyti savo svajones“, – sako ji.
Ne tik lėktuvai ir traukiniai, bet ir vaidybos pasaulis traukia Emą. Ji dalyvavo tarptautiniame mini seriale, gilina žinias vaidyboje neseniai turėjo žinių workshopa užsienyje – Vokietijoje. Ir planuoja ten dar kartą grįžti.
„Gyvenimas kartais meta iššūkius, bet tai neturi sustabdyti svajonių. Aš žinau, kad galiu daugiau, ir todėl einu pirmyn“, – sako Ema.
Šiek tiek apie romantiką
Emos silpnybė – ne gėlės ar kvepalai, o išskirtinė patirtis: romantiškas kavos puodelis geležinkelio stoties perone, kelionė traukiniu ar skrydis lėktuvu.
„Nesu iš banalių, bet dėmesį mėgstu tikrą ir nuoširdų. Sunkioji technika visada bus mano širdies dalis“, – juokiasi ji.
