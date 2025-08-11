Prienų rajone sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės technikas

Anot Policijos departamento, apie 10 val. 9 min. Užukalnio kaime sustabdytas automobilis „Audi A4“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,44 prom.) Lietuvos kariuomenės vyresnysis technikas (gim. 1994 m.).
Surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl transporto priemonės vairavimo, kai tai daro neblaivus asmuo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!