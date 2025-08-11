Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prienų rajone sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės technikas

2025-08-11 11:05 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 11:05

Prienų rajone sekmadienio rytą sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės technikas, pranešė policija.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Prienų rajone sekmadienio rytą sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės technikas, pranešė policija.

REKLAMA
1

Anot Policijos departamento, apie 10 val. 9 min. Užukalnio kaime sustabdytas automobilis „Audi A4“, kurį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (0,44 prom.) Lietuvos kariuomenės vyresnysis technikas (gim. 1994 m.). 

Surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl transporto priemonės vairavimo, kai tai daro neblaivus asmuo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų