Jokiu būdu neimkite šio grybo miške: už pardavinėjimą gresia laisvės atėmimas iki 15 metų

Priminsime, kad nuo sausio 1-os dienos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktas muscimolis ir iboteninė rūgštis. Tai – pagrindinės paprastųjų musmirių psichoaktyvios medžiagos.
Gali grėsti net baudžiamoji atsakomybė
Dar pernai socialiniuose tinkluose buvo platinama informacija apie tariamą musmirių naudą – esą gydo nuo sunkių ligų, o internete buvo daug skelbimų, nurodančių apie perkamas ar parduodamas musmires.
Dabar už musmirių turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė. Sąraše esančios medžiagos draudžiamos vartoti, išskyrus atvejus, kai jos registruotos vaistinio preparato sudėtyje.
Jei žmonės sugalvotų rinkti musmires savam vartojimui, įkliuvę policijai jie būtų baudžiami pagal BK 259 str., kur numatyta atsakomybė už narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimą be tikslo jas platinti. Numatoma bausmė – areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Musmires renkant norint jas parduoti, gali grėsti netgi laisvės atėmimas iki 15-os metų.
Draudžiama propaguoti ar reklamuoti musmires
Be to, nuo šiol nebegalima rašyti apie tariamą musmirių naudą, nes pagal Visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti informaciją, kur propaguojamos ar reklamuojamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
Paprastoji musmirė pasižymi nuodingomis savybėmis, nes joje yra toksiškų medžiagų, kurios gali sukelti pilvo skausmus, pykinimą, viduriavimą, haliucinacijas ir kt.
Ūmūs simptomai ne visada pasireiškia, nes tam turi įtakos žmonių fiziologiniai skirtumai, be to, paprastojoje musmirėje susikaupia skirtingas toksiškų medžiagų kiekis.
Pagrindinės musmirių psichoaktyviosios medžiagos yra iboteninė rūgštis, muscimolis, muskazonas ir muskarinas.
Nedidelės dozės gali išbalansuoti ir stipriai, iki isterijos, suaktyvinti emocijas. Tokiu atveju net geros emocijos žmogui būna sunkiai pakeliamos, jautresni žmonės gali matyti, uosti ar girdėti varginančias haliucinacijas.
Po tokio atvejo gali stipriai sutrikti miegas, psichinė žmogaus būklė. Žmonėms su silpnesne imunine, centrine nervų sistema arba virškinimo sistema 2–3 suvalgyti grybai gali baigtis ir mirtimi.
