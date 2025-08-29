Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jokiu būdu neimkite šio grybo miške: už pardavinėjimą gresia laisvės atėmimas iki 15 metų

2025-08-29 11:20 / šaltinis: Ukmergės žinios
2025-08-29 11:20

Šiemet – pirmas grybavimo sezonas, kai miške draudžiama rinkti musmires.

Miškas, grybautoja asociatyvios nuotr. (nuotr. BNS, 123rf.com)

Šiemet – pirmas grybavimo sezonas, kai miške draudžiama rinkti musmires.

REKLAMA
11

Priminsime, kad nuo sausio 1-os dienos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktas muscimolis ir iboteninė rūgštis. Tai – pagrindinės paprastųjų musmirių psichoaktyvios medžiagos.

Gali grėsti net baudžiamoji atsakomybė

Dar pernai socialiniuose tinkluose buvo platinama informacija apie tariamą musmirių naudą – esą gydo nuo sunkių ligų, o internete buvo daug skelbimų, nurodančių apie perkamas ar parduodamas musmires.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar už musmirių turėjimą gresia baudžiamoji atsakomybė. Sąraše esančios medžiagos draudžiamos vartoti, išskyrus atvejus, kai jos registruotos vaistinio preparato sudėtyje.

REKLAMA
REKLAMA

Jei žmonės sugalvotų rinkti musmires savam vartojimui, įkliuvę policijai jie būtų baudžiami pagal BK 259 str., kur numatyta atsakomybė už narkotinių ir psichotropinių medžiagų disponavimą be tikslo jas platinti. Numatoma bausmė – areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

REKLAMA

Musmires renkant norint jas parduoti, gali grėsti netgi laisvės atėmimas iki 15-os metų.

Draudžiama propaguoti ar reklamuoti musmires

Be to, nuo šiol nebegalima rašyti apie tariamą musmirių naudą, nes pagal Visuomenės informavimo įstatymą draudžiama skelbti informaciją, kur propaguojamos ar reklamuojamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

REKLAMA
REKLAMA

Paprastoji musmirė pasižymi nuodingomis savybėmis, nes joje yra toksiškų medžiagų, kurios gali sukelti pilvo skausmus, pykinimą, viduriavimą, haliucinacijas ir kt.

Ūmūs simptomai ne visada pasireiškia, nes tam turi įtakos žmonių fiziologiniai skirtumai, be to, paprastojoje musmirėje susikaupia skirtingas toksiškų medžiagų kiekis.

Pagrindinės musmirių psichoaktyviosios medžiagos yra iboteninė rūgštis, muscimolis, muskazonas ir muskarinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nedidelės dozės gali išbalansuoti ir stipriai, iki isterijos, suaktyvinti emocijas. Tokiu atveju net geros emocijos žmogui būna sunkiai pakeliamos, jautresni žmonės gali matyti, uosti ar girdėti varginančias haliucinacijas.

Po tokio atvejo gali stipriai sutrikti miegas, psichinė žmogaus būklė. Žmonėms su silpnesne imunine, centrine nervų sistema arba virškinimo sistema 2–3 suvalgyti grybai gali baigtis ir mirtimi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tomas lee
Tomas lee
2025-08-29 11:28
Eik tu nx kokioj teisinej valstybej gyvenam, uz jobana gryba iki 15m., kai tuo tarpu ka nors mirtinai nupises, gauni iki 7m, likus keliems metams iki laisves gali lygtinai iseit. Bbd
Atsakyti
Dainius
Dainius
2025-08-29 12:06
Reiškia radus vietoje ryt reikia....ch...j suseks tada
Atsakyti
Aha
Aha
2025-08-29 12:22
Neimkite.... Kad būtų ką imti... Nei vienos musmirės... Po žiniasklaidos padarytos reklamos musmirėms šiemet miškai iššluoti,musmires jau galima įrašyti į raudonąją knygą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų