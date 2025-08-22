Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pastebėjote tokį darinį ant medžio? Paaiškino, kas tai

2025-08-22 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-22 15:10

Valstybinių miškų urėdija socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi įkvepiančiais gamtos atradimais iš miškininkų kasdienybės. Miškas – tai vieta, kurioje galima ne tik pabėgti nuo kasdienio šurmulio, bet ir iš arti pamatyti ypatingus gamtos reiškinius.

Pastebėjote tokį darinį ant medžio? Paaiškino, kas tai

Valstybinių miškų urėdija socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi įkvepiančiais gamtos atradimais iš miškininkų kasdienybės. Miškas – tai vieta, kurioje galima ne tik pabėgti nuo kasdienio šurmulio, bet ir iš arti pamatyti ypatingus gamtos reiškinius.

0

Miškininkai savo darbe nuolat pastebi įvairių įdomybių, kurios parodo gamtos gyvybingumą, stiprybę ir gebėjimą prisitaikyti.

Šįkart dėmesys skiriamas išskirtiniams medžiams, pastebėtiems Ignalinos regioninio padalinio Daugėliškio girininkijoje.

Parodė išskirtinius medžius

Tai puikus priminimas, kad kiekvieną kartą eidami į mišką galime atrasti kažką nepaprasto, jei tik sustojame ir pažvelgiame atidžiau.

„Miškas – tobula vieta įsikvėpti ramybės ir tiesiog pabūti šioje akimirkoje. Valstybinių miškų urėdijos miškininkai savo darbe kasdien iš arti stebi gamtą ir todėl neretai atranda jos įdomybių.

Šį kartą dalinamės VMU Ignalinos regioniniame padalinyje, Daugėliškio girininkijoje pastebėtų išskirtinių medžių nuotraukomis.

Drebulę „apsikabinusi“ eglė – gamtos gyvybingumo ir gebėjimo prisitaikyti pavyzdys. Anot girininkijos miškininkų, duetas galėjo išdygti šalia sukritus šių medžių sėkloms. Nė vienas iš medelių „nenusileido“ ir vienas kito nenukonkuravo, tad ir užaugo kartu, nuo pat apačios kamienais susiglaudę.

Beržo gumbas – nors gumbas paprastai signalizuoja medžio ligą, pavyzdžiui, vėžį, ar pažeidimą, dėl kurio pažeistoje vietoje suintensyvėja ląstelių dalinimasis, reikia pripažinti, kad atrodo jis įspūdingai. Pasak miškininkų, tokio dydžio beržo gumbų susidaro labai retai.

Nudžiūvęs ąžuolas – daugybės kitų augalų ir gyvūnų rūšių prieglobstis, todėl miškininkai tokius medžius itin saugo. Medis apaugęs gausybe samanų, kerpių ir grybų rūšių, jame tarpsta įvairūs vabalai. Tokie ąžuolai taip pat labai tinkami apsigyventi paukščiams, mat juose lengva išsikalti uoksus.

Kitą kartą nukeliavę į mišką, sustokite ir apsidairykite – neabejojame, kad ir jums pavyks pastebėti mažus, bet stulbinamus gamtos atradimus“, – rašoma įraše.

Visą įrašą galite pamatyti paspaudę čia.

