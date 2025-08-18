Dėl 1 grėsmės įspėja visus plūstančius į gamtą: kreipiasi į visus

Šios ligos gali sukelti ilgalaikių sveikatos padarinių ar net grėsti gyvybei. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) primena – vasaros pabaiga ir ruduo – erkių aktyvumo metas, todėl profilaktikos priemonės būtinos beveik visais metų laikais, rašoma pranešime spaudai.
Erkių platinamos ligos – skirtingos
Primename, kad žmogus erkių platinamomis ligomis (Laimo liga, erkiniu encefalitu) dažniausiai užsikrečia įsisiurbus užkrėstai erkei. Reikėtų nepamiršti, kad erkiniu encefalitu galima užsikrėsti ir vartojant nepasterizuotą, erkinio encefalito virusu infekuotą ožkų ir karvių pieną bei jo produktus.
Erkinis encefalitas yra virusinė centrinės nervų sistemos infekcija, galinti sukelti meningitą, encefalitą ar net mirtį. Šiemet sausio–birželio mėn. buvo užregistruoti 176 erkinio encefalito atvejai, pernai per tą patį laikotarpį – 214. Mirštamumas nuo erkinio encefalito siekia 0,5–4 proc. Per pirmąjį šių metų pusmetį užregistruoti du mirties nuo erkinio encefalito atvejai, pernai tuo pačiu metu – penki.
„Maždaug trečdalis žmonių, persirgusių šia liga, nevisiškai pasveiksta, t. y. turi liekamųjų ligos reiškinių. Dažniausiai pasitaiko dėmesio koncentracijos ir miego sutrikimai, nuolatiniai galvos skausmai, padidėjęs jautrumas, elgesio pokyčiai, rečiau – paralyžius“, – vardija NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.
Laimo ligą sukelia bakterijos, kurias perneša erkės. Liga dažnai prasideda nuo odos paraudimo (vadinamo „keliaujančia eritema“), bet jei negydoma, gali pereiti į sąnarių, nervų sistemos ar širdies pažeidimus. Šiemet sausio–birželio mėn. buvo užregistruota 4329 Laimo ligos atvejai, pernai per tą patį laikotarpį – 4593. Mirties atvejų neužfiksuota. Skiepų nuo šios ligos kol kas nėra, todėl pagrindinė apsauga – asmeninė profilaktika.
„Rinkdamiesi iškylą ar pasivaikščiojimą gamtoje, vilkėkite šviesius, kūną dengiančius drabužius: marškinėlius su ilgomis rankovėmis, kelnes, kepurę ar gobtuvą. Svarbu, kad rankovių ir kelnių galai gerai priglustų. Drabužius apipurkškite erkes atbaidančiomis priemonėmis.
Grįžę nusiprauskite po dušu, persirenkite kitais rūbais, o vilkėtus drabužius išskalbkite arba pakabinkite saulėtoje vietoje, nes sausame ore erkės išgyvena trumpai. Nepamirškite kruopščiai apžiūrėti kūno – ypač pažastų, kaklo, kirkšnių bei galūnių linkių, kadangi erkės dažnai įsisega būtent ten“, – primena M. Žygutienė.
Kaip apsisaugoti nuo erkių platinamų ligų?
Pati veiksmingiausia priemonė apsisaugoti nuo erkinio encefalito – skiepai. Vakcinacija gali būti atliekama pagal dvi skiepijimo schemas: įprastinę ir pagreitintą. Įprastos schemos atveju pirmosios dvi vakcinos dozės suleidžiamos 1–3 mėnesių intervalu, o trečiosios ir vėlesnių – stiprinančiųjų – dozių laikas priklauso nuo konkretaus vakcinos gamintojo ir yra nurodomas informaciniame lapelyje. Patikima apsauga susiformuoja po trijų vakcinos dozių.
„Norint išlaikyti imunitetą, būtina nepamiršti sustiprinančių dozių, kurios skiriamos kas 3–5 metus. Verta prisiminti, kad 50–55 metų amžiaus žmonės turi galimybę skiepytis nemokamai – tiek pirmąja, tiek vėlesnėmis vakcinos dozėmis“, – primena NVSC atstovė.
Kaip elgtis įsisiurbus erkei?
Pastebėjus įsisiurbusią erkę, ją būtina pašalinti kuo skubiau. Tai reikėtų daryti pincetu, sugriebiant erkę kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ją ištraukti. Svarbu nespausti erkės kūno, netepti jos riebalais ar kitais skysčiais – tai gali padidinti užsikrėtimo riziką. Po pašalinimo įkandimo vietą būtina dezinfekuoti.
„Jei erkės visiškai pašalinti nepavyko ir odoje liko jos dalelė – jaudintis nereikia, organizmas ją pašalins savaime. Vis dėlto po įkandimo būtina mažiausiai mėnesį stebėti savo savijautą. Jei atsiranda erkės įkandimo vietoje plintantis paraudimas, karščiavimas ar pablogėja bendra būklė – reikėtų nedelsti ir kreiptis į gydytoją“, – pabrėžia NVSC specialistė.
