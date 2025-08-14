Atskleidė, kodėl nuo medžių krenta obuoliai: štai kas padės

Svarbiausia – suprasti, kodėl obuoliai krenta, ir nuspręsti, ar reikia imtis priemonių. Taigi, yra svarbu aptarti pagrindines obuolių kritimo priežastis ir žinoti patarimus, kaip išlaikyti derlių sveiką ir gausų, rašoma gardeningknowhow.com.
Natūralus vaisių kritimas
Kartais ankstyvas vaisių kritimas yra tiesiog gamtos būdas sumažinti derliaus perteklių. Medis automatiškai praretina vaisius, kad jie išliktų stiprūs ir sveiki. Šis procesas vadinamas „birželio kritimu“ ir dažniausiai vyksta gegužės pabaigoje arba birželio mėnesį, maždaug 6–8 savaites po žydėjimo.
Sodininkai taip pat gali praretinti vaisius rankomis – palikti tik po vieną vaisių vienoje kekėje, laikantis 10–15 cm atstumo tarp jų. Tokiu būdu sumažėja šakų lūžimo rizika ir išauga didesni, sveikesni obuoliai.
Trąšos, vanduo ir šviesa
Kartais vaisių kritimas gali būti ženklas, kad medžiui trūksta maistingųjų medžiagų arba vandens. Azoto stygius gali skatinti ankstyvą obuolių nukritimą, todėl rekomenduojama naudoti kompleksines trąšas, bet atsargiai – per daug azoto taip pat kenkia.
Vandens trūkumas – dar viena dažna priežastis. Reguliarus laistymas ir mulčiavimas padeda išlaikyti dirvos drėgmę ir reguliuoti temperatūrą, taip užtikrinant, kad obuoliai augtų sveiki ir nekristų dėl stresinių sąlygų.
Kenkėjai, ligos ir apdulkinimas
Vaisių kritimą gali lemti ir kenkėjai ar ligos. Svarbu laikytis tinkamo purškimo pesticidais grafiko, bet nepamiršti saugoti apdulkintojų – bičių ir kitų naudingų vabzdžių.
Purškimo metu, kai medis žydi, geriau naudoti ekologiškus metodus arba atidėti cheminius purškimus.
Nepakankamas apdulkinimas – dar viena priežastis, kodėl obuoliai gali kristi. Stenkitės kuo aktyviau pritraukti apdulkintojus, jei laikote bites, laikykite ne toliau kaip 15 metrų nuo medžio, prie obelų pasodinkite žydinčių augalų, kad pritrauktų bites ir kitus naudingus vabzdžius. Tai padės medžiui užauginti gausų ir sveiką derlių.
Obuolių kritimas nuo medžio dažnai yra natūralus procesas, bet kartais signalizuoja apie priežiūros trūkumus.
Stebėdami medį, reguliariai laistydami, tinkamai tręšdami ir rūpindamiesi apdulkintojais, galite užtikrinti, kad jūsų obelys augintų didelius, sveikus ir sultingus vaisius.
