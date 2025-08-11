Obuolių sulčių šiemet bus išspausta kur kas mažiau, sako verslininkai

Pasak jų, dalį obelų pakando šalnos, o dabar obuoliai kris ant įmurkusios žemės ir pus. Dalis verslų negaus planuotų pajamų ir negalės įsigyti naujos įrangos.
Spaudėjai: šie metai bus vieni blogiausių
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Rygoje spaudyklas turinčių „Obuolių namų“ atstovės Barboros, nenorėjusios pasakyti savo pavardės, teigimu, šiemet pavyks dirbti kur kas mažesniu tempu nei pernai.
„Gal puse ir pavyks, o gal ir ne. Kuklūs metai bus, obuolių nėra, obelys išgenėtos, nieko gero šiemet, gamta viską sugadino. Į tą pusę, kad šie metai bus vieni blogiausių“, – teigė užsakymus priimanti moteris.
Kaip BNS tvirtino spaudykloje Klaipėdos rajone dirbantis Arnas Jokubauskas, obuolių žmonės atveš mažiau ir todėl, kad patys juos išparduos ar išdalins.
„Kai obuolių daug, daug ir maišų atveža, o kai derlius nekoks, iškart mažiau. Taip kad šiemet neteks iki vidurnakčio spausti“, – BNS kalbėjo jis.
Obuolių spaudyklos Avižieniuose, Vilniaus rajone, savininkas Vidas Tauras sako, kad ir obuolių atvežančių žmonių mažėja, ir spaudyklų kasmet po kelias užsidaro.
„Kaune ypač užsidarinėja spaudyklos, nes galima rasti daug skelbimų, kad išparduoda įrangą. Po kokų 10 metų spaudyklų verslas išnyks“, – BNS prognozavo verslininkas.
„Senoji karta išmiršta, tie, kurie kažką iš obuolių darė, o jaunimas tingi – kam rinkti obuolius, vežti, jeigu galima parduotuvėje sulčių nusipirkti. Net pats stebiuosi, kai atvažiuoja senukai su kokiais keturiais maišais, tempia juos iš mašinos, o joje ant galinės sėdynės koks šešiolikmetis, gal anūkas, nuo telefono akių nepakelia, nepadeda“, – kalbėjo V. Tauras.
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet sulčių spaudėjai kainų didinti nežada, nebent 10-15 centų.
„Kitaip mums neapsimokės dirbti, nes nebeateis žmonės“, – BNS teigė spaudyklos prie Panevėžio savininkė Akvilė Gricė, perėmusi šeimos verslą, plėtotą daugiau nei 20 metų.
Ji apgailestavo, kad šiemet neuždirbs pakankamai pajamų, kurių trūksta, kad kitais metais įsigytų papildomų įrengimų spausti agurkų, kopūstų ar moliūgų sultims: „Galvojome ir apie šermukšnius, medlievas, slyvas, bet gamta planus pakoregavo.“
Maišelių pardavimai mažės perpus
Rumunijoje pagamintais maišeliais prekiaujančios Klaipėdos įmonės „Lipis“ savininkas Laimonas Lopata prognozuoja, kad pardavimai šiemet kris dukart.
„50 proc. mažiau nei pernai bus. Kiek teko kalbėtis su spaudyklomis, metai bus nekokie, turbūt vieni prasčiausių per dešimtmetį. Pietų Lietuvoje beveik viskas nušalo, vakarų – dar kažkiek matosi ant obelų. O tai, kas nenušalo, dabar lietus pūdo“, – BNS sakė įmonės „Lipis“ savininkas Laimonas Lopata.
Pasak jo, maišėlių prekyba dar neprasidėjo, žmonės iš anksto neperka – žiūri, koks bus obuolių derlius – jeigu jis bus geras, spaudykla gali pasiimti ir 10 tūkst. nuo litro iki penkių litrų talpos maišelių.
Panevėžio įmonės „PackForce Lithuania“ vadybininkas Kevinas Pavlijus BNS sakė, kad šiemet maišelių nupirkta perpus mažiau negu tuo pačiu metu pernai ar užpernai.
„Praėjusiais ir užpraėjusiais metais šiuo metu buvo nupirkta daugiau maišelių, maždaug dukart“, – teigė įmonės atstovas.
Tačiau, pasak jo, įmonės pardavimus galėjo pakoreguoti ir tai, kad anksčiau sulčių spaudyklos įsigijo daugiau maišelių ir turi jų likučių: „Pakuotė nesensta, taip kaip obuoliai, nesupūna.“
Tuo metu Vilniaus bendrovės „Vitis“ atstovė Inga Sargūnaitė pabrėžė, kad pavieniai gyventojai maišelių irgi nuperka mažiau: pardavimai aprimę, nes daug uogų nušalo, kitos nuskendo.
„Kiek girdime, tiek vynuogių, serbentų, vyšnių, šilauogių netekimai 60-70 proc.“, – BNS kalbėjo „Vitis“ atstovė.
