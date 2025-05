Moters terapinis gyvūnas sukėlė ginčą parduotuvėje – pradėtas tyrimas dėl diskriminacijos

A. Borst pasikliauja šiuo gyvūnu, kuris jai viešumoje padeda išlikti ramiai.

Vis dėlto vieną kartą moteriai nepavyko išlikti ramiai, kai ji bandė įeiti į maisto prekių tinklo „IGA Everyday“ prekybos centrą Tasmanijos pajūrio miestelyje Orforde (Australija), kartu su savo „terapine alpaka“, vardu Violet.

Darbuotojai liepė Violet išeiti dėl maisto higienos reikalavimų. Jie teigė, kad alpakos yra gyvuliai ir nėra pagalbiniai gyvūnai, tokie kaip šunys, kuriems leidžiama laisvai lankytis viešose vietose.

A. Borst ir jos partneris Desmondas Gaullas, kurie turi 50-ies alpakų ūkį, skirtą terapiniams tikslams, pateikė skundą Tasmanijos kovos su diskriminacija komisarui, kuriame A. Borst pateikė savo gydytojo išduotą medicininę pažymą, patvirtinančią, kad Violet yra naudojama jos terapijoje potrauminio streso sutrikimui gydyti.

Teismas nusprendė, kad maisto prekių parduotuvės darbuotojų elgesys su A. Borst alpake Violet pabrėžia galimus valstijos ir federalinių įstatymų neatitikimus dėl to, kas tiksliai yra pagalbinis gyvūnas.

Abbygail-Nigella Borst, who says the animal prevents her having panic attacks, has accused the family-owned chain of discrimination under disability laws ⬇️ https://t.co/8A9VrOggWf

