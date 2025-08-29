Coco Gauff emocijų audra „US Open“: ašaros, padavimo problemos ir tribūnose pamatytas įkvėpimas

Iškritimas antrajame „US Open“ rate C. Gauff būtų nepakeliamas, o pralaimėti dėl dvigubų klaidų būtų pats blogiausias scenarijus, todėl, kai ji pralaimėjo padavimą po dviejų iš eilės dvigubų klaidų ir atsiliko pirmajame sete prieš kroatę Donną Vekič (WTA-49), C. Gauff pasijuto priblokšta ir to neslėpė.
Pasipylė ašaros, kurios ilgą laiką nesustojo, ji prisidengė veidą rankšluosčiu ant suolo. Grįžusi į aikštę po pertraukėlės, C. Gauff tarp taškų vis dar braukė ašaras, stengdamasi susikoncentruoti ir rasti būdą laimėti. Galiausiai jai tai pavyko – sutvarkiusi padavimo problemas antrajame sete, ji per 1 val. 40 min. 7:6 (7:5), 6:2 eliminavo D. Vekič ir vėl pravirko.
.@CocoGauff was emotional after winning her second round match at the US Open 🥹 pic.twitter.com/py1L7eXKm0REKLAMA— ESPN (@espn) August 29, 2025
„Aš tiesiog parodau žmonėms, ką reiškia būti žmogumi ir turėti blogų dienų, bet manau, kad svarbiau yra tai, kaip pakyli po tų blogų akimirkų ir kaip sugrįžti po jų, – sakė C. Gauff. – Manau, šiandien parodžiau, kad galiu atsitiesti net tada, kai aikštėje jaučiuosi prasčiausiai gyvenime.“
Padavimo problemos jai iškildavo ir anksčiau, įskaitant 19 dvigubų klaidų, kurios lėmė pralaimėjimą ir baigė jos titulo gynybą Niujorke prieš metus. Šį sezoną ji pirmauja pagal dvigubų klaidų skaičių – jų padarė daugiau nei 300, tarp jų 23 viename mače visai neseniai. Negana to, prieš šį „US Open“ ji pasitelkė biomechanikos ekspertą Gaviną MacMillaną, kuris anksčiau padėjo atstatyti pirmosios pasaulio raketės Arynos Sabalenkos padavimą.
G. MacMillanas pakeitė C. Gauff padavimo techniką, o pastarąją savaitę ji tiek daug kartų treniruotėse padavinėjo, kad jai skaudėjo petį.
„Didžiausias iššūkis yra pakeisti judesį ir viską keisti prieš tokį didelį turnyrą, – sakė C. Gauff. – Tai vienas iš nervingiausių turnyrų apskritai.“
Coco Gauff in tears after getting broken at 4-4 in the 1st set against Donna Vekic at the U.S. Open.
Tough scenes…
pic.twitter.com/s79HEqiSV0REKLAMAREKLAMAREKLAMA— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025
Kas ją taip paveikė emociškai?
„Tai buvo tiesiog nervai ir spaudimas, atvirai sakant, ir aš esu žmogus, kuris dažniausiai sugeba iš to pasisemti jėgų. Šiame turnyre spaudimo buvo daug daugiau nei įprastai, ko ir tikėjausi. Iš esmės tai, ką matėte aikštėje, taip ir buvo, bet sugebėjau susitvarkyti. Tai buvo sunkus momentas aikštėje. Pastarosios savaitės buvo sunkios tiek aikštėje, tiek už jos ribų, bet džiaugiuosi, kad šiandien pavyko prasibrauti toliau“, – aiškino C. Gauff.
D. Vekič, kuri pernai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse įveikė C. Gauff pakeliui į sidabrą, pirmojo seto pabaigoje išsikvietė medikus dėl dešinio peties ir pati turėjo padavimo problemų – padarė 10 dvigubų klaidų.
Pirmajame sete 21-erių C. Gauff padarė septynias dvigubas klaidas ir pralaimėjo keturis iš šešių savo padavimų, įskaitant situacijas, kai atsiliko 4:5 – tada pasipylė ašaros – ir 5:6. Bet kiekvieną kartą ji atsitiesė ir pratęsime buvo pranašesnė.
Kai D. Vekič pasiuntė kamuoliuką iš dešinės į užribį bei baigė setą, C. Gauff mama, sėdėjusi eilėje už G. MacMillano, pašoko iš savo vietos ir sušuko: „Pirmyn! Eime!“
C. Gauff išėjo į rūbinę apsitaškyti veidą vandeniu ir atgauti koncentraciją.
Antrasis setas vyko daug sklandžiau: vos viena dviguba klaida, nė vieno pralaimėto padavimo – visa tai prieš žiūrovų minią, kurioje buvo ir gimnastikos žvaigždė Simone Biles.
Galiausiai C. Gauff buvo daug geresnės nuotaikos – šūktelėjo ir suspaudusi kairę ranką į kumštį sušoko, kai mačas baigėsi jos pergale.
Ji pastebėjo, kad tribūnose yra S. Biles.
„Ji padėjo man susitvarkyti. Galvojau: jeigu ji gali ant šešių colių pločio rąsto atlikti tokius dalykus, turėdama viso pasaulio spaudimą, tai aš galiu atmušti kamuoliuką. Tai suteikė man šiek tiek ramybės, žinant jos istoriją ir tai, ką ji išgyveno psichologiškai, – sakė C. Gauff. – Ji yra tikra įkvėpimo šaltinis.“
The moment @CocoGauff met @Simone_Biles 🥹 pic.twitter.com/mbqh2kmTEY— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025
Kita C. Gauff varžovė bus lenkė Magdalena Frech (WTA-33), kuri per 2 val. 42 min. 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 eliminavo amerikietę Peyton Stearns (WTA-54).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
