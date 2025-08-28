Medvedevas Niujorke neteko daugiau nei trečdalio uždarbio

Mačo įdomybės prasidėjo trečiojo seto dešimtajame geime. B. Bonzi buvo per tašką nuo pergalės (5:4) ir stojo atlikti antrojo padavimo. Tuo metu vienas iš turnyro fotografų netyčia įžengė į kortą. Bokštelio teisėjas tada sustabdė žaidimą, paprašė fotografo neblaškyti tenisininkų, o dėl priverstinės pertraukos nusprendė suteikti B. Bonzi pirmojo padavimo teisę. Po bokštelio teisėjo sprendimo neatlaikė D. Medvedevo nervai. Rusas įsiuto, kai teisėjas suteikė prancūzui papildomą padavimą, ėmė audrinti sirgalius, kurie taip švilpė, jog net 6 minutes nebuvo galima tęsti mačo.
„Ar tu tikras vyras? Vyručiai, jis nori greičiau eiti namo. Jam čia nepatinka. Jam moka už mačus, o ne valandas korte“, – rėkė D. Medvedevas.
Vėliau rusas „pasižymėjo“ dar kartą, kai po pralaimėto mačo ilgai trankė raketę į suoliuką.
„US Open“ organizatoriai pranešė, kad D. Medvedevui skyrė 42,5 tūkst. JAV dolerių baudą (30 tūkst. už nesportišką elgesį ir 12,5 tūkst. už raketės sulaužymą).
Tai reiškia, kad rusas praras daugiau nei trečdalį savo uždarbio Niujorke. D. Medvedevui už žaidimą pirmajame rate turėjo atitekti 110 tūkst. JAV dolerių. Dabar rusui liks tik 67,5 tūkst. JAV dolerių, o atskaičius mokesčius ta suma bus dar kuklesnė.
“Daniil Medvedev was fined a total of $42,500 by the US Open on Wednesday -- more than a third of his $110,000 tournament prize money -- for his meltdown during a first-round loss after a photographer wandered onto the court during the match.”— José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
