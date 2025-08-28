Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Medvedevas Niujorke neteko daugiau nei trečdalio uždarbio

2025-08-28 13:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 13:34

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame fiasko patyrė „neutralusis atletas“ Daniilas Medvedevas. Rusas jau pirmajame rate po 3 valandų 45 minučių maratono 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 krito prieš prancūzą Benjaminą Bonzi (ATP-51).

Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.

0

Mačo įdomybės prasidėjo trečiojo seto dešimtajame geime. B. Bonzi buvo per tašką nuo pergalės (5:4) ir stojo atlikti antrojo padavimo. Tuo metu vienas iš turnyro fotografų netyčia įžengė į kortą. Bokštelio teisėjas tada sustabdė žaidimą, paprašė fotografo neblaškyti tenisininkų, o dėl priverstinės pertraukos nusprendė suteikti B. Bonzi pirmojo padavimo teisę. Po bokštelio teisėjo sprendimo neatlaikė D. Medvedevo nervai. Rusas įsiuto, kai teisėjas suteikė prancūzui papildomą padavimą, ėmė audrinti sirgalius, kurie taip švilpė, jog net 6 minutes nebuvo galima tęsti mačo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar tu tikras vyras? Vyručiai, jis nori greičiau eiti namo. Jam čia nepatinka. Jam moka už mačus, o ne valandas korte“, – rėkė D. Medvedevas.

Vėliau rusas „pasižymėjo“ dar kartą, kai po pralaimėto mačo ilgai trankė raketę į suoliuką.

„US Open“ organizatoriai pranešė, kad D. Medvedevui skyrė 42,5 tūkst. JAV dolerių baudą (30 tūkst. už nesportišką elgesį ir 12,5 tūkst. už raketės sulaužymą).

Tai reiškia, kad rusas praras daugiau nei trečdalį savo uždarbio Niujorke. D. Medvedevui už žaidimą pirmajame rate turėjo atitekti 110 tūkst. JAV dolerių. Dabar rusui liks tik 67,5 tūkst. JAV dolerių, o atskaičius mokesčius ta suma bus dar kuklesnė.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

