Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre – sensacingos žemesnį reitingą turinčių žaidėjų pergalės ir užtikrintas Alcarazo žygis

2025-08-28 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 12:50

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame trečiadienį sensaciją sukūrė belgas Raphaelis Collignonas (ATP-107). Jis antrajame rate per kiek daugiau nei pusketvirtos valandos 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5 nugalėjo 2022 m. „US Open“ finalininką norvegą Casperą Ruudą (ATP-12). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Raphaelis Collignonas | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame trečiadienį sensaciją sukūrė belgas Raphaelis Collignonas (ATP-107). Jis antrajame rate per kiek daugiau nei pusketvirtos valandos 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5 nugalėjo 2022 m. „US Open“ finalininką norvegą Casperą Ruudą (ATP-12). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegas prastai pradėjo mačą, bet antrajame ir trečiajame setuose perėmė iniciatyvą. Atrodė, kad C. Ruudas tuoj įtvirtins pergalę, tačiau ketvirtajame sete pralaimėjo savo padavimų seriją, o vėliau nerealizavo poros „break pointų“. Penktajame sete norvegas pirmavo 2:0, bet laba greitai išbarstė persvarą (2:2). Lemiamas lūžis įvyko vienuoliktajame geime, kai belgas laimėjo varžovo padavimų seriją. C. Ruudas dvyliktajame geime dar bandė gelbėtis, neutralizavo 2 „match pointus“, išlygino rezultatą (40:40), tačiau tada R. Collignonas pelnė 2 taškus po savo padavimų ir įtvirtino skambiausią karjeros pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Baigėsi ir dano Holgerio Rune (ATP-11) žygis. Jis per maždaug pusketvirtos valandos 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7 neatsilaikė prieš vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-144). H. Rune ketvirtajame sete atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos ir tuo metu išvengė nesėkmės, tačiau penktajame sete „break pointų“ nesusikūrė, o J-L. Struffas vienuoliktajame geime laimėjo dano padavimų seriją ir netrukus šventė pergalę.

REKLAMA

Staigmeną pateikė ir prancūzas Ugo Blanchet (ATP-184). Jis beveik puspenktos valandos mūšyje 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 [10:7] nugalėjo čeką Jakubą Menšiką (ATP-16).

Ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) 6:1, 6:0, 6:3 neturėjo problemų prieš italą Mattią Bellucci (ATP-65). Mačas truko tik 1 valandą 36 minutes, o italas net nesusikūrė „break pointo“ galimybės.

REKLAMA
REKLAMA

C. Alcarazo trečiajame rate lauks italas Luciano Darderi (ATP-34).

Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) beveik pusketvirtos valandos vargo su nuo kvalifikacijos startavusiu Lloydu Harrisu iš Pietų Afrikos Respublikos (ATP-353) – 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4.

Amerikiečių dvikovoje Francesas Tiafoe (ATP-17) 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5 nugalėjo 27 neatremiamus padavimus atlikusį Martiną Dammą (ATP-431), o dviejų buvusių „US Open“ pusfinalio dalyvių mače amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) 6:4, 6:2, 6:4 susitvarkė su ispanu Pablo Carreno Busta (ATP-137).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.
ATP 1000 turnyre Sinsinatyje – netikėti pasitraukimai

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų