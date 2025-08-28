„US Open“ turnyre – sensacingos žemesnį reitingą turinčių žaidėjų pergalės ir užtikrintas Alcarazo žygis

Norvegas prastai pradėjo mačą, bet antrajame ir trečiajame setuose perėmė iniciatyvą. Atrodė, kad C. Ruudas tuoj įtvirtins pergalę, tačiau ketvirtajame sete pralaimėjo savo padavimų seriją, o vėliau nerealizavo poros „break pointų“. Penktajame sete norvegas pirmavo 2:0, bet laba greitai išbarstė persvarą (2:2). Lemiamas lūžis įvyko vienuoliktajame geime, kai belgas laimėjo varžovo padavimų seriją. C. Ruudas dvyliktajame geime dar bandė gelbėtis, neutralizavo 2 „match pointus“, išlygino rezultatą (40:40), tačiau tada R. Collignonas pelnė 2 taškus po savo padavimų ir įtvirtino skambiausią karjeros pergalę.
Baigėsi ir dano Holgerio Rune (ATP-11) žygis. Jis per maždaug pusketvirtos valandos 6:7 (5:7), 6:2, 3:6, 6:4, 5:7 neatsilaikė prieš vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-144). H. Rune ketvirtajame sete atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos ir tuo metu išvengė nesėkmės, tačiau penktajame sete „break pointų“ nesusikūrė, o J-L. Struffas vienuoliktajame geime laimėjo dano padavimų seriją ir netrukus šventė pergalę.
Staigmeną pateikė ir prancūzas Ugo Blanchet (ATP-184). Jis beveik puspenktos valandos mūšyje 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 [10:7] nugalėjo čeką Jakubą Menšiką (ATP-16).
Ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) 6:1, 6:0, 6:3 neturėjo problemų prieš italą Mattią Bellucci (ATP-65). Mačas truko tik 1 valandą 36 minutes, o italas net nesusikūrė „break pointo“ galimybės.
C. Alcarazo trečiajame rate lauks italas Luciano Darderi (ATP-34).
Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) beveik pusketvirtos valandos vargo su nuo kvalifikacijos startavusiu Lloydu Harrisu iš Pietų Afrikos Respublikos (ATP-353) – 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4.
Amerikiečių dvikovoje Francesas Tiafoe (ATP-17) 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5 nugalėjo 27 neatremiamus padavimus atlikusį Martiną Dammą (ATP-431), o dviejų buvusių „US Open“ pusfinalio dalyvių mače amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) 6:4, 6:2, 6:4 susitvarkė su ispanu Pablo Carreno Busta (ATP-137).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
