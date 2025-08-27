Jackas Draperis dėl traumos pasitraukė iš „US Open“ ir prarado net 750 reitingo taškų

Vienas geriausių pasaulio tenisininkų pranešė, kad dėl traumos tęsti turnyro negalės. Tai leido be kovos į trečiąjį ratą patekti belgui Zizou Bergsui (ATP-48).
„Su liūdesiu turiu pranešti, kad traukiuosi iš „US Open“ turnyro. Padariau viską, kad galėčiau čia būti ir žaisti, tačiau rankos skausmas jau pasidarė nepakeliamas. Turiu daryti tai, kas teisinga, o šiuo metu logiškiausias sprendimas yra pasirūpinti savimi. Ačiū visiems už palaikymą“, – rašė J. Draperis.
Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support.REKLAMAREKLAMA— jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025
Pernai britas puikiai pasirodė „US Open“ turnyre, kai pasiekė pusfinalį. Tai – geriausias J. Draperio pasirodymas per karjerą „Didžiojo kirčio“ turnyruose. Dabar dėl traumos britas praras net 750 reitingo taškų. Jau aišku, kad ATP reitinge J. Draperis kris mažiausiai į 7-ą vietą.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
