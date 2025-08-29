Kuzminskas apie Buzelio sprendimą nežaisti EČ: „Klaustukas, kiek jis šiame turnyre duotų naudos“

Puolėjas mano, kad Čikagos „Bulls“ talentas klaidos nepadarė ir kad šią vasarą jis daug dirbo individualiai.
„Gal būsiu nepopuliarus, bet tiek rinktinei, tiek Matui Buzeliui ši vasara atskirai, ilguoju laikotarpiu, bus naudingesnė. Sutinku ir nėra abejonių, kad jis yra didžiausias Lietuvos talentas, tačiau matant, kaip kai kurie NBA žaidėjai čempionate stringa, kiek Matas turnyre duotų naudos, klaustukas.
Gerai pažįstu jo tėtį Aidą, žinau kokia nereali yra jo sūnaus darbo etika, darbštumas, požiūris į krepšinį. Net neabejoju, jog šią vasarą jis išnaudos darbingai, kas padės ne tik jo klubinei karjerai, o į rinktinę jis jau atvažiuos kaip dar labiau susiformavęs krepšininkas, galbūt net viena iš NBA žvaigždžių, o kad atvažiuos jau kitame čempionate, esu beveik tikras“, – M. Kuzminską cituoja B. Klimaitis.
M. Buzelis liepą žaidė NBA vasaros lygoje, kur rinkdavo 22,5 taško.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!