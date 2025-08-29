Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Kuzminskas apie Buzelio sprendimą nežaisti EČ: „Klaustukas, kiek jis šiame turnyre duotų naudos“

2025-08-29 11:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 11:13

Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Mindaugas Kuzminskas bendraudamas su LRT žurnalistu Benu Klimaičiu pasisakė apie Mato Buzelio sprendimą praleisti šį Europos čempionatą.

Matas Buzelis | Organizatorių nuotr.

1

Puolėjas mano, kad Čikagos „Bulls“ talentas klaidos nepadarė ir kad šią vasarą jis daug dirbo individualiai.

„Gal būsiu nepopuliarus, bet tiek rinktinei, tiek Matui Buzeliui ši vasara atskirai, ilguoju laikotarpiu, bus naudingesnė. Sutinku ir nėra abejonių, kad jis yra didžiausias Lietuvos talentas, tačiau matant, kaip kai kurie NBA žaidėjai čempionate stringa, kiek Matas turnyre duotų naudos, klaustukas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerai pažįstu jo tėtį Aidą, žinau kokia nereali yra jo sūnaus darbo etika, darbštumas, požiūris į krepšinį. Net neabejoju, jog šią vasarą jis išnaudos darbingai, kas padės ne tik jo klubinei karjerai, o į rinktinę jis jau atvažiuos kaip dar labiau susiformavęs krepšininkas, galbūt net viena iš NBA žvaigždžių, o kad atvažiuos jau kitame čempionate, esu beveik tikras“, – M. Kuzminską cituoja B. Klimaitis.

M. Buzelis liepą žaidė NBA vasaros lygoje, kur rinkdavo 22,5 taško.

