  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Įspūdingai puolęs Markkanenas atvedė suomius į pergalę

2025-08-29 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 22:17

Lauri Markkanenas buvo nesulaikomas, o Suomijos rinktinė Europos čempionato B grupės rungtynėse iškovojo triuškinamą pergalę. Lassi Tuovi auklėtiniai rezultatu 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) nugalėjo Didžiosios Britanijos komandą.

Lauri Markkanenas | Scanpix nuotr.

0

L. Markkanenas pagerino šio EČ rezultatyvumo rekordą.

Jis vos per 23 žaidimo minutes įmetė 43 taškus (6/9 dvit., 7/13 trit., 10/11 baud.), sugriebė 2 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 4 kamuolius, tačiau sykį pažeidė taisykles ir suklydo 2 sykius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Puolėjas taip pat pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą nacionalinėje komandoje.

Suomija trumpai atsiliko tik pirmajame kėlinyje, kai turėjo trijų taškų deficitą.

Po dviejų kėlinių rungtynių šeimininkai pirmavo 16 taškų persvarą, o prie to daug prisidėjo 29 taškus per pirmąją mačo pusę surinkęs L. Markkanenas.

Antroje dvikovos dalyje suomiai pradėjo triuškinti varžovus ir vienu metu pirmavo 37 taškų persvara.

Suomija kitas grupės rungtynes žais prieš Juodkalniją, o britai susitiks su švedais.

Suomijos rinktinė: Lauri Markkanenas 43 (6/9 dvit., 7/13 trit., 4 per. kam.), Sasu Salinas 21 (7/9 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Olivieris Nkamhoua 10 (5/8 dvit., 6 atk. kam.), Miikka Muurinenas (4 atk. kam.) ir Elias Valtonenas (3/5 dvit.) po 6, Miro Little (4 atk. kam.) ir Edonas Maxhuni po 5, Andre Gustavsonas 4, Mikaelas Jantunenas 3 (4 atk. kam.), Ilari Seppala 2 (4 rez. perd.), Alexanderis Madsenas 1 (5 atk. kam., 5 rez. perd.).

Didžiosios Britanijos rinktinė: Luke Nelsonas 13 (2/7 trit., 4 rez. perd.), Mylesas Hessonas 12 (2/6 dvit.), Tarikas Phillipas (5 rez. perd.) ir Akwasi Yeboahas (8 atk. kam.) po 10, Jelani Watsonas Gayle (2/4 trit.) ir Carlas Wheatle (4/4 dvit.) po 8, Joshas Ward-Hibbertas 5, Jubrile Belo 4 (4 atk. kam.), Aminas Adamu (1/4 trit.), Danielius Akinas (6 atk. kam.) ir Patrickas Whelanas (1/4 trit.) po 3.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

