Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

U16 Lietuvos merginų rinktinė tapo Europos čempionato B diviziono čempione!

2025-08-29 22:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 22:24

Pergalingu akordu baigėsi Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinių vasara. Edvino Justos treniruojama U16 Lietuvos rinktinė Europos čempionato B diviziono finale 77:60 (16:14, 15:18, 25:17, 21:11) nugalėjo Bulgarijos krepšininkes ir iškovojo B diviziono titulą.

Lietuvos U16 merginų rinktinė | FIBA nuotr.

Pergalingu akordu baigėsi Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinių vasara. Edvino Justos treniruojama U16 Lietuvos rinktinė Europos čempionato B diviziono finale 77:60 (16:14, 15:18, 25:17, 21:11) nugalėjo Bulgarijos krepšininkes ir iškovojo B diviziono titulą.

REKLAMA
0

Po pirmojo kėlinio mūsiškės pirmavo 16:14, o antrajame buvo įgavusios 8 taškų pranašumą (25:17), tačiau jo neišlaikė ir po dviejų kėlinių jau pirmavo bulgarės (32:31).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiojo kėlinio viduryje Bulgarija buvo įgijusi 7 taškų pranašumą (36:43). Tuomet lietuvės atsakė galingu spurtu ir sužaidus 30 min. jau pačios pirmavo 7 taškais (56:49).

REKLAMA
REKLAMA

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Lietuvos jaunučių rinktinė turėjo 11 taškų pranašumą (62:51) ir čempioniškai užbaigė auksinės vertės rungtynes.

REKLAMA

Lietuvės U16 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Ukrainos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos krepšininkes. Ketvirtfinalyje Lietuva eliminavo portugales, o pusfinalyje – šeimininkes turkes.

Lietuvės jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietą elitiniame A divizione. Jį taip pat pelnė antrąją vietą užėmusios bulgarės ir bronzą pelniusios turkės.

REKLAMA
REKLAMA

U16 Lietuvos merginų rinktinė į Vilnių grįžta šeštadienį 19:25 val. Skrydis iš Stambulo. Kviečiame pasitikti čempiones Vilniaus oro uoste!

Auksinėje Lietuvos merginų rinktinėje žaidė:Urtė Gurevičiūtė, Kotryna Grunkytė, Eva Kavaliauskaitė, Karina Strakšytė, Barbora Prišmontaitė, Monika Dokšaitė, Viltė Peleckytė, Eimantė Stepanavičiūtė, Gabija Galvanauskaitė, Aušrinė Gaubytė, Marija Šiškinaitė, Evelina Lygutaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Komandos vyr. treneris Edvinas Justa, asistentai – Ilona Rimšienė, Remigijus Bardauskas. Fizinio rengimo treneris – Ernestas Barkus, medikė – Martyna Kravčenkaitė, komandos vadovas – Saulius Kuzminskas.

Tai buvo paskutinis Lietuvos jaunimo rinktinių pasirodymas šią vasarą. Tai – viena geriausių krepšinio vasarų nepriklausomos Lietuvos  istorijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų