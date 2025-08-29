U16 Lietuvos merginų rinktinė tapo Europos čempionato B diviziono čempione!

Po pirmojo kėlinio mūsiškės pirmavo 16:14, o antrajame buvo įgavusios 8 taškų pranašumą (25:17), tačiau jo neišlaikė ir po dviejų kėlinių jau pirmavo bulgarės (32:31).
Trečiojo kėlinio viduryje Bulgarija buvo įgijusi 7 taškų pranašumą (36:43). Tuomet lietuvės atsakė galingu spurtu ir sužaidus 30 min. jau pačios pirmavo 7 taškais (56:49).
Įpusėjus ketvirtajam kėliniui Lietuvos jaunučių rinktinė turėjo 11 taškų pranašumą (62:51) ir čempioniškai užbaigė auksinės vertės rungtynes.
Lietuvės U16 Europos čempionato grupės etape nugalėjo Ukrainos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos ir Bulgarijos krepšininkes. Ketvirtfinalyje Lietuva eliminavo portugales, o pusfinalyje – šeimininkes turkes.
Lietuvės jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietą elitiniame A divizione. Jį taip pat pelnė antrąją vietą užėmusios bulgarės ir bronzą pelniusios turkės.
U16 Lietuvos merginų rinktinė į Vilnių grįžta šeštadienį 19:25 val. Skrydis iš Stambulo. Kviečiame pasitikti čempiones Vilniaus oro uoste!
Auksinėje Lietuvos merginų rinktinėje žaidė:Urtė Gurevičiūtė, Kotryna Grunkytė, Eva Kavaliauskaitė, Karina Strakšytė, Barbora Prišmontaitė, Monika Dokšaitė, Viltė Peleckytė, Eimantė Stepanavičiūtė, Gabija Galvanauskaitė, Aušrinė Gaubytė, Marija Šiškinaitė, Evelina Lygutaitė.
Komandos vyr. treneris Edvinas Justa, asistentai – Ilona Rimšienė, Remigijus Bardauskas. Fizinio rengimo treneris – Ernestas Barkus, medikė – Martyna Kravčenkaitė, komandos vadovas – Saulius Kuzminskas.
Tai buvo paskutinis Lietuvos jaunimo rinktinių pasirodymas šią vasarą. Tai – viena geriausių krepšinio vasarų nepriklausomos Lietuvos istorijoje.
