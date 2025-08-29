Carlosas Alcarazas „US Open“ turnyre išgąsdino sirgalius: sustabdė žaidimą ir kvietė gydytoją

Ispano persvara šiame mače didesnių abejonių nekėlė, nors jis pirmą kartą šių metų „US Open“ turnyre pralaimėjo savo padavimų seriją. Tiesa, C. Alcarazo sirgaliai buvo kiek sunerimę antrojo seto metu, kai ispanas nepatogiai nusileido ant kojos ir paprašė medicininės pertraukėlės. C. Alcarazas gydytojui sakė, kad jam suskaudo dešinįjį kelį.
Po mačo ispanas tikino, kad jo savijauta pagerėjo: „Dabar jaučiuosi gerai. Tiesiog po vieno iš nusileidimų pajaučiau, kad kažkas ne taip. Nusprendžiau, kad reikia profilaktinio kelio patikrinimo, todėl paprašiau medicininės pertraukėlės. Grįžus į aikštę ir sužaidus kokius 5 ar 6 taškus tas diskomfortas išnyko. Planuoju apie tai pasikalbėti su kitais komandos nariais, bet šiuo metu jaučiuosi gerai“.
C. Alcarazas taip pat pažymėjo, kad jam nėra įprasta pradėti mačus taip anksti (11.30 val. vietos laiku).
„Nesu vyturys. Man sunku rytais prabusti. Džiaugiuosi, kad šį rytą pavyko išsibudinti labai anksti. Padariau apšilimą ir žaidžiau tikrai gerai“, – sakė ispanas.
Aštuntfinalyje C. Alcarazas žais su prancūzu Arthuru Rinderknechu (ATP-82).
Kitame penktadienio mače čekas Jiri Lehečka (ATP-21) 6:4, 6:4, 6:4 užbaigė lūkesčius viršijusio belgo Raphaelio Collignono (ATP-107) pasirodymą.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
