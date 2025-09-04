Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Johnsonas be užuolankų rėžė Trumpui: „Buvo šlykštu žiūrėti“

2025-09-04 08:33 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-04 08:33

Buvęs Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas sukritikavo savo ilgai gintą JAV prezidentą Donaldą Trumpą, rašo „Politico“.

B. Johnsonas ir D. Trumpas, 2019-ieji (nuotr. SCANPIX)
11

Buvęs Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas sukritikavo savo ilgai gintą JAV prezidentą Donaldą Trumpą, rašo „Politico“.

REKLAMA
0

Jis pasmerkė D. Trumpo sprendimą nutiesti raudoną kilimą Vladimirui Putinui.

Johnsonas sukritikavo Trumpą

B. Johnsonas yra ilgametis Ukrainos rėmėjas. Anot jo, nors D. Trumpas teisus bandydamas užbaigti karą Ukrainoje, jo susitikimas su V. Putinu buvo „šlykštus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ukraina yra visiškai nekalta nukentėjusioji šalis“, – sako jis.

„Visi žinome, kad buvo <...> šlykštu žiūrėti, kaip Putinas buvo taip sutiktas Amerikoje. Visi tai žinome“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

Komentuodamas apie JAV administraciją B. Johnsonas kalbėjo labiau teigiamai. Anot jo, D. Trumpas „iš tikrųjų toliau leido tiekti ginklus Ukrainai, o tai yra svarbiausia“.

REKLAMA

D. Trumpas praėjusį mėnesį priėmė Rusijos lyderį Aliaskoje. Susitikimo metu buvo kalbama apie tai, kaip išspręsti karą Ukrainoje. Vis dėlto derybos baigėsi be susitarimo.

Kiek anksčiau B. Johnsonas aštriai sukritikavo Europą, kad ji neturi drąsos stipriai paremti Ukrainą, dar kai JAV prezidentu buvo Joe Bidenas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Anot jo, Rusijos ekonomika išlieka pavojingoje padėtyje, todėl karas gali baigtis iki gruodžio.

„Putinas yra daug silpnesnėje padėtyje, nei žmonės sako“, – sako B. Johnsonas.

„Matote, kad Rusijos benzino gamyba sumažėjo 10 procentų. Matote degalų trūkumą. Infliacija auga“, – vardija jis.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei Donaldas Trumpas panaudos visą savo įtaką ir jį parems Didžioji Britanija bei Europa, manau, kad čia gali įvykti realūs pokyčiai, ir manau, kad šis karas gali baigtis iki metų pabaigos“, – pabrėžia B. Johnsonas.

D. Trumpas rugpjūčio viduryje Aliaskoje iškilmingai priėėmė V. Putiną. Jam buvo nutiestas raudonas kilimas, D. Trumpas jį pasitiko plojimais, jam spaudė ranką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Pasiruošti karui iki 2026-ųjų kovo – ekspertai įspėja, ką šie nurodymai reiškia iš tikrųjų (68)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Putinas turi priimti sprendimą, jei man jis nepatiks, bus pasekmės (26)
Vladimiras Putinas Pekine (nuotr. SCANPIX)
Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu: kviečia į Maskvą (38)
Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis
Naują karjerą pradėjęs Gabrielius Landsbergis seka senelio pėdomis – rašo knygą (148)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų