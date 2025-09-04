Johnsonas be užuolankų rėžė Trumpui: „Buvo šlykštu žiūrėti“

Jis pasmerkė D. Trumpo sprendimą nutiesti raudoną kilimą Vladimirui Putinui.
Johnsonas sukritikavo Trumpą
B. Johnsonas yra ilgametis Ukrainos rėmėjas. Anot jo, nors D. Trumpas teisus bandydamas užbaigti karą Ukrainoje, jo susitikimas su V. Putinu buvo „šlykštus“.
„Ukraina yra visiškai nekalta nukentėjusioji šalis“, – sako jis.
„Visi žinome, kad buvo <...> šlykštu žiūrėti, kaip Putinas buvo taip sutiktas Amerikoje. Visi tai žinome“, – sako jis.
Komentuodamas apie JAV administraciją B. Johnsonas kalbėjo labiau teigiamai. Anot jo, D. Trumpas „iš tikrųjų toliau leido tiekti ginklus Ukrainai, o tai yra svarbiausia“.
D. Trumpas praėjusį mėnesį priėmė Rusijos lyderį Aliaskoje. Susitikimo metu buvo kalbama apie tai, kaip išspręsti karą Ukrainoje. Vis dėlto derybos baigėsi be susitarimo.
Kiek anksčiau B. Johnsonas aštriai sukritikavo Europą, kad ji neturi drąsos stipriai paremti Ukrainą, dar kai JAV prezidentu buvo Joe Bidenas.
Anot jo, Rusijos ekonomika išlieka pavojingoje padėtyje, todėl karas gali baigtis iki gruodžio.
„Putinas yra daug silpnesnėje padėtyje, nei žmonės sako“, – sako B. Johnsonas.
„Matote, kad Rusijos benzino gamyba sumažėjo 10 procentų. Matote degalų trūkumą. Infliacija auga“, – vardija jis.
„Jei Donaldas Trumpas panaudos visą savo įtaką ir jį parems Didžioji Britanija bei Europa, manau, kad čia gali įvykti realūs pokyčiai, ir manau, kad šis karas gali baigtis iki metų pabaigos“, – pabrėžia B. Johnsonas.
D. Trumpas rugpjūčio viduryje Aliaskoje iškilmingai priėėmė V. Putiną. Jam buvo nutiestas raudonas kilimas, D. Trumpas jį pasitiko plojimais, jam spaudė ranką.
