Jautrus Trumpo gestas: pagerbė tragiškai Lenkijoje žuvusį pilotą

Baltuosiuose rūmuose trečiadienį viešėjo Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis. D. Trumpas jį sutiko į dangų pakeldamas aštuonis karinius naikintuvus.
Trumpas pagerbė žuvusį lenkų pilotą
Kaip nurodo Baltieji rūmai, skrydis buvo skirtas pagerbti vieną geriausių Lenkijos pilotų, tragiškai žuvusių praėjusią savaitę.
Orlaiviai virš Baltųjų rūmų atliko „dingusio žmogaus“ manevrą. Tai reiškia, kad vienas orlaivis atsiskyrė nuo kitų, taip pagerbtas žuvusio majoro atminimas.
Primename, kad Lenkijoje, Radome praėjusią savaitę žuvo žinomas lenkų pilotas M. Krakowianas. Praėjusį savaitgalį Radome turėjo vykti aviacijos šventė, pasirodymą ten turėjo surengti ir šis pilotas.
Ketvirtadienį repeticijų prieš šou metu M. Krakowiano pilotuojamas F-16 rėžėsi į kilimo ir tūpimo taką. Orlaivis virto fakelu, pilotas žuvo vietoje.
Lenkiją stipriai sukrėtė ši tragedija, lenkai pradėjo rinkti pinigus žuvusiojo šeimai.
M. Krakowianui buvo 35-eri. Jis su žmona karo medike turėjo ketverių metų dvynukus, taigi be tėvo liko du vaikai.
