TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Jautrus Trumpo gestas: pagerbė tragiškai Lenkijoje žuvusį pilotą

2025-09-04 07:19 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-04 07:19

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pagerbė Lenkijoje žuvusį naikintuvo F-16 pilotą Maciejų „Slab“ Krakowianą, rašo „TVP World“.

Trumpas priėmė Lenkijos prezidentą Nawrockį (nuotr. SCANPIX)
4

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pagerbė Lenkijoje žuvusį naikintuvo F-16 pilotą Maciejų „Slab“ Krakowianą, rašo „TVP World“.

0

Baltuosiuose rūmuose trečiadienį viešėjo Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis. D. Trumpas jį sutiko į dangų pakeldamas aštuonis karinius naikintuvus.

Trumpas priėmė Lenkijos prezidentą Nawrockį
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpas priėmė Lenkijos prezidentą Nawrockį

Trumpas pagerbė žuvusį lenkų pilotą

Kaip nurodo Baltieji rūmai, skrydis buvo skirtas pagerbti vieną geriausių Lenkijos pilotų, tragiškai žuvusių praėjusią savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orlaiviai virš Baltųjų rūmų atliko „dingusio žmogaus“ manevrą. Tai reiškia, kad vienas orlaivis atsiskyrė nuo kitų, taip pagerbtas žuvusio majoro atminimas.

@whitehouse

Fighter jets fly over White House as Polish President arrives

♬ Meridian - ODESZA

Primename, kad Lenkijoje, Radome praėjusią savaitę žuvo žinomas lenkų pilotas M. Krakowianas. Praėjusį savaitgalį Radome turėjo vykti aviacijos šventė, pasirodymą ten turėjo surengti ir šis pilotas.

Ketvirtadienį repeticijų prieš šou metu M. Krakowiano pilotuojamas F-16 rėžėsi į kilimo ir tūpimo taką. Orlaivis virto fakelu, pilotas žuvo vietoje.

Lenkiją stipriai sukrėtė ši tragedija, lenkai pradėjo rinkti pinigus žuvusiojo šeimai.

M. Krakowianui buvo 35-eri. Jis su žmona karo medike turėjo ketverių metų dvynukus, taigi be tėvo liko du vaikai.

