Per JAV smūgį į narkotikus iš Venesuelos gabenantį laivą žuvo 11 žmonių

D. Trumpas internete paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip užsidega ir sprogsta greitaeigis kateris, gabenantis daug žmonių.
Šis žingsnis gali padidinti eskalaciją tarp Karakaso ir Vašingtono, kuris Lotynų Amerikoje dislokavo aštuonis karo laivus, vykdydamos kovą su narkotikų kontrabanda.
Iš pradžių D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose paskelbė, kad JAV pajėgos „apšaudė laivą, (...) narkotikus gabenusį laivą, kuriame buvo daug narkotikų“, bet detalių nepateikė.
Vėliau respublikonas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė apie smūgį ir įkėlė nespalvotą vaizdo įrašą, kuriame matyti sprogstantis laivas.
„Anksčiau šįryt, mano įsakymu, JAV karinės pajėgos surengė kinetinį smūgį prieš aiškiai identifikuotus (Venesuelos nusikalstamos grupuotės) „Tren de Aragua“ narkoteroristus“, – sakė D. Trumpas, nenurodydamas koks ginklas buvo panaudotas.
„Smūgis įvykdytas teroristams plaukiant tarptautiniuose vandenyse ir gabenant nelegalius narkotikus į Jungtines Valstijas. Per antskrydį žuvo 11 teroristų“, – teigė jis.
D. Trumpas pridūrė, kad JAV kariai nenukentėjo.
Jis teigė, kad „Tren de Aragua“ „veikė kontroliuojama Nicolas Maduro“.
JAV „Tren de Aragua“ yra įtraukęs į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą.
„Lai tai būna įspėjimas visiems, kurie galvoja apie narkotikų įvežimą į Jungtines Amerikos Valstijas. SAUGOKITĖS!“ – pridūrė D. Trumpas.
Naujienų agentūra AFP negalėjo patvirtinti laive buvusių žmonių skaičiaus ir jų tapatybių.
„Panaudos visą Amerikos galią“
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, aršus N. Maduro kritikas, atskirai pažadėjo ir toliau pasitelkti visą Jungtinių Valstijų galią, siekiant sunaikinti narkotikų kartelius.
„Trumpas labai aiškiai pasakė, kad jis panaudos visą Amerikos galią, visą Jungtinių Valstijų galią, kad susidorotų su šiais narkotikų karteliais ir juos išnaikintų, nesvarbu, iš kur jie veikia“, – žurnalistams sakė M. Rubio, išvykdamas iš Majamio į Meksiką.
M. Rubio anksčiau socialiniame tinkle „X“ sakė, kad laivas „išplaukė iš Venesuelos“.
Venesuelos prezidentas N. Maduro neseniai įvykusį JAV karių dislokavimą pavadino grėsme šaliai.
Šiuo metu Lotynų Amerikoje kovoje su narkotikais dalyvauja aštuoni JAV karinio jūrų laivyno laivai: trys desantiniai laivai, du eskadriniai minininkai, kreiseris ir pakrantės kovos laivas Karibuose bei eskadrinis minininkas rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, antradienį pranešė JAV gynybos pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Smūgis suduotas po kelias dienas augusios įtampos tarp Vašingtono ir Karakaso. N. Maduro taip pat paskelbė „maksimalią parengtį" gintis nuo to, ką jis vadina JAV karinėmis grėsmėmis.
N. Maduro yra D. Trumpo taikiklyje nuo pat pirmosios respublikono kadencijos, trukusios 2017–2021 metais.
Tačiau JAV prezidento maksimalaus spaudimo politika, įskaitant naftos embargą, nepadėjo nuversti Venesuelos lyderio nuo valdžios.
Vašingtonas neseniai iki 50 mln. dolerių padvigubino atlygį už N. Maduro sulaikymą. Prezidentas, kurio paskutinių dviejų perrinkimų 2024 ir 2018 metais nepripažino nei Jungtinės Valstijos, nei didžioji dalis tarptautinės bendruomenės, kaltinamas sukčiavimu ir spaudimo rinkėjams darymu.
Analitikai AFP sakė, kad JAV karo laivų dislokavimas greičiausiai buvo skirtas padidinti spaudimą N. Maduro, kuris ne kartą kaltino D. Trumpą bandymu pakeisti režimą.
Praėjusią savaitę Karakasas kreipėsi į Jungtines Tautas (JT) su prašymu įsikišti į ginčą, reikalaudamas „nedelsiant nutraukti JAV karinių pajėgų dislokavimą Karibuose“.
Pirmadienį N. Maduro pareiškė, kad Venesuela yra pasirengusi „ginkluotos kovos laikotarpiui ginant nacionalinę teritoriją“ išpuolio atveju.
Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado antradienį vaizdo ryšiu pareiškė, kad N. Maduro administracijos nuvertimas įvyks netrukus ir „Venesuela greitai bus laisva“.
„Su kiekviena diena Vakarų demokratų užmestas tinklas ant narkotikų ir teroristų kartelio (...) traukiasi“, – sakė ji vaizdo įraše, parodytame Venesuelos opozicijos renginyje Panamoje.
