TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas: Europa pasirengusi Ukrainai pasiūlyti saugumo garantijas

2025-09-03 21:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 21:32

Europa yra pasirengusi pasiūlyti saugumo garantijas Ukrainai, kai bus pasirašyta taikos sutartis, numatanti užbaigti karą, kurį sukėlė 2022 m. prasidėjusi visapusiška Rusijos invazija, trečiadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kalbėdamas šalia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

Emmanuelis Macronas, Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

1

„Mes, europiečiai, esame pasirengę pasiūlyti saugumo garantijas Ukrainai ir ukrainiečiams tą dieną, kai bus pasirašyta taikos (sutartis)“, – sakė E. Macronas, kuris ketvirtadienį surengs Europos lyderių aukščiausiojo lygio susitikimą. Jis kartu pridūrė, kad garantijų detalės yra „itin konfidencialios“, tačiau „pasirengimas buvo užbaigtas“ anksčiau vykusiame gynybos ministrų susitikime.

„Esame pasirengę tvirtai ir ilgalaikei taikai Ukrainai ir europiečiams“, – nurodė E. Macronas. Jis pažymėjo, kad „dabar kyla klausimas, kiek nuoširdi yra Rusija“.

E. Macronas yra ne kartą pareiškęs skepsį dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino teiginių JAV prezidentui Donaldui Trumpui, kad Maskva siekia taikos.

V. Zelenskis savo ruožtu sakė nematantis jokių ženklų, kad Rusija nori užbaigti karą.

Europos lyderiai nekalba apie garantijų pobūdį – manoma, kad į jas bus įtrauktas Europos karių dislokavimas Ukrainoje, kariuomenės mokymai ir JAV „užnugario“ parama.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Pasiruošti karui iki 2026-ųjų kovo – ekspertai įspėja, ką šie nurodymai reiškia iš tikrųjų (19)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Putinas turi priimti sprendimą, jei man jis nepatiks, bus pasekmės (20)
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Reikia patikslinimo: Zelenskis turi vieną klausimą Trumpui (9)
Vladimiras Putinas Pekine (nuotr. SCANPIX)
Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu: kviečia į Maskvą (36)

