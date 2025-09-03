Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tipiškas manevras“: Kyjivas sureagavo į Putino kvietimą Zelenskiui atvykti į Maskvą

2025-09-03 20:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 20:43

Ukraina pavadino Vladimiro Putino pasiūlymą surengti susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu Maskvoje nerealiu ir nepriimtinu.

Vladimiro Putino spaudos konferencija Pekine (nuotr. SCANPIX)
10

Ukraina pavadino Vladimiro Putino pasiūlymą surengti susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu Maskvoje nerealiu ir nepriimtinu.

3

Atitinkamus pareiškimus padarė V. Zelenskio patarėjas Dmitrijus Lytvynas ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Komentuodamas „Unian“, D. Lytvynas pabrėžė, kad Kremliaus iniciatyva yra skirta ne taikos paieškai, o karo vilkinimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tipiškas Putino manevras: vietoj to, kad sustabdytų žudynes – tai, kas iš tiesų priklauso nuo jo – jis siūlo nerealistišką variantą, pavyzdžiui, atvykimą į Maskvą“, – pareiškė V. Zelenskio patarėjas.

Pasak jo, Putinas tik vilkina laiką, o realių derybų galima pasiekti tik sustiprinus tarptautinį spaudimą.

Yra kitų variantų

A. Sybiha, savo ruožtu, pažymėjo, kad mažiausiai septynios valstybės pareiškė esą pasirengusios priimti Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimą. Tarp jų – Austrija, Vatikanas, Šveicarija, Turkija ir trys Persijos įlankos šalys.

„Tai rimti pasiūlymai, ir prezidentas V. Zelenskis yra pasirengęs susitikti bet kuriuo metu. Problema ta, kad Putinas to nenori“, – rašė diplomatas socialiniame tinkle „X“.

Jis pabrėžė, kad Rusija toliau kelia akivaizdžiai nepriimtinas sąlygas ir tik spaudimas gali priversti Kremlių rimtai žiūrėti į taikos procesą.

Putinas sako, kad yra pasirengęs susitikti su Zelenskiu: kviečia į Maskvą

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.

Tai V.Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.

Vladimiro Putino spaudos konferencija Pekine
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiro Putino spaudos konferencija Pekine

„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.

„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“

V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.

