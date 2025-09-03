„Tipiškas manevras“: Kyjivas sureagavo į Putino kvietimą Zelenskiui atvykti į Maskvą

Atitinkamus pareiškimus padarė V. Zelenskio patarėjas Dmitrijus Lytvynas ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Komentuodamas „Unian“, D. Lytvynas pabrėžė, kad Kremliaus iniciatyva yra skirta ne taikos paieškai, o karo vilkinimui.
„Tipiškas Putino manevras: vietoj to, kad sustabdytų žudynes – tai, kas iš tiesų priklauso nuo jo – jis siūlo nerealistišką variantą, pavyzdžiui, atvykimą į Maskvą“, – pareiškė V. Zelenskio patarėjas.
Pasak jo, Putinas tik vilkina laiką, o realių derybų galima pasiekti tik sustiprinus tarptautinį spaudimą.
Yra kitų variantų
A. Sybiha, savo ruožtu, pažymėjo, kad mažiausiai septynios valstybės pareiškė esą pasirengusios priimti Ukrainos ir Rusijos lyderių susitikimą. Tarp jų – Austrija, Vatikanas, Šveicarija, Turkija ir trys Persijos įlankos šalys.
„Tai rimti pasiūlymai, ir prezidentas V. Zelenskis yra pasirengęs susitikti bet kuriuo metu. Problema ta, kad Putinas to nenori“, – rašė diplomatas socialiniame tinkle „X“.
Jis pabrėžė, kad Rusija toliau kelia akivaizdžiai nepriimtinas sąlygas ir tik spaudimas gali priversti Kremlių rimtai žiūrėti į taikos procesą.
Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas paklaustas, ar yra pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, atsakė, kad yra, jei susitikimas bus „gerai paruoštas“, rašo „Sky News“.
Tai V.Putinas pasakė per spaudos konferenciją Pekine po vizito, kuris prasidėjo jo dalyvavimu Kinijos lyderio Xi Jinpingo kariniame parade ir tęsėsi susitikimais su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong Unu ir kitais dalyvavusiais lyderiais.
„Aš niekada to neatmetu, jei tai duoda teigiamų rezultatų“, – sakė jis.
„Beje, Donaldas [Trumpas] paklausė manęs, ar tai įmanoma, ir aš atsakiau, kad įmanoma. Sakiau, tegul jis [Zelenskis] atvyksta į Maskvą.“
V. Putinas pakartojo, kad jis būtų pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu Rusijos sostinėje.
