Trumpas ketvirtadienį kalbėsis su Zelenskiu

Jis tokia informacija pasidalino po to, kai Ukrainos vadovas ir Europos lyderiai kiek anksčiau pranešė, kad tikisi surengti pokalbį telefonu.
„Netrukus su juo kalbėsiuosi ir maždaug žinosiu, ką mes darysime“, – trečiadienį naujienų agentūros AFP žurnalistui Ovaliajame kabinete Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio vizito metu sakė D. Trumpas.
Baltųjų rūmų pareigūnas kiek vėliau AFP nurodė: „Prezidentas D. Trumpas kalbėjo apie V. Zelenskį. Jie kalbėsis rytoj.“
Eliziejaus rūmai kiek anksčiau trečiadienį pranešė, kad Europos lyderiai ir Ukrainos prezidentas ketvirtadienį po aukščiausiojo lygio susitikimo Paryžiuje, kuriame bus aptariamos pokario saugumo garantijos Kyjivui, telefonu kalbėsis su D. Trumpu.
Aukščiausiojo lygio susitikimu, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) lyderiai ir kuris rengiamas po keleto nesėkmingų bandymų pasiekti paliaubas, siekiama padidinti spaudimą Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą.
Paryžiaus susitikimas vyks mišriuoju formatu: kai kurie lyderiai dalyvaus asmeniškai, kiti – vaizdo ryšiu. Po susitikimo vyks pokalbiai telefonu su D. Trumpu, kurie prasidės vidurdienį Grinvičo laiku (15 val. Lietuvos laiku), o po valandos bus surengta spaudos konferencija.
Europos lyderiai kaltina Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nenoru sutikti su susitarimu dėl taikos Ukrainoje, nepaisant pastarųjų savaičių diplomatinių pastangų.
Vakarų lyderiai taip pat sugriežtino kritiką V. Putino atžvilgiu ir įspėjo, kad karas Ukrainoje gali tęstis dar daug mėnesių.
