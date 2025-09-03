Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Landsbergis: paradoksalu, kad Vakarų garbę ginti tenka ukrainiečiams

2025-09-03 19:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 19:47

Paradoksalu, kad Vakarų valstybių garbę gina ne jos pačios, bet Ukraina ir jos veiksmai karo fronte, sako buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis

Paradoksalu, kad Vakarų valstybių garbę gina ne jos pačios, bet Ukraina ir jos veiksmai karo fronte, sako buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

REKLAMA
1

„Tai yra paradoksalu, kad mes apie Vakarų pralaimėjimą galvojame pagal tai, kokius veiksmus daro ukrainiečiai, ne pagal tai, ką daro amerikiečiai, ne pagal tai, ką daro Vokietija, Lenkija ar Vokietija, ką daro Europos Sąjunga “, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė politikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jie (ukrainiečiai – ELTA) šiandien yra mūras ne tik už savo teritoriją, ne tik už mūsų laisvę ir saugumą, bet ir mūsų garbę. Mūsų garbė, visų Vakarų, priklauso nuo to, kiek ukrainiečiai laikysis“, – teigė G. Landsbergis.

REKLAMA
REKLAMA

Buvęs Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, jog veiksmais karo lauke ukrainiečiai gali priversti Rusijos prezidentą „skaičiuoti iš naujo“. 

REKLAMA

Politiko teigimu, vienintelės prielaidos karo baigčiai yra susijusios tik su ukrainiečių veiksmais karo fronte.

„Tas nuolat suteikia naujos vilties – vienintelė viltis įsijungus naujienas, pamačius ukrainiečių naujas galimybes sprogdinti naftos perdirbimo gamyklas ar pasiekti ypatingai toli nuo fronto linijos, čia atsikvepi – reiškia mes dar nepralaimėjom, Vakarai dar nepralaimėjo“, – tikino G. Landsbergis.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje prasidėjo 2022 metų vasario 24 d. Rusijai pradėjus invaziją.

JAV prezidento postą metų pradžioje užėmus Donaldui Trumpui, vasarą įvyko JAV ir Rusijos prezidentų viršūnių susitikimas, po kurio prasidėjo aktyvios diskusijos apie saugumo garantijas Ukrainai, jeigu būtų pasiektas taikos susitarimas tarp Kyjivo ir Maskvos. 

Europos lyderiams svarstant galimybę dislokuoti savo karius taikai palaikyti, Jungtinės Valstijos skelbė esančios pasirengusios parūpinti žvalgybos išteklių ir mūšio lauko stebėsenos pajėgumų ir prisidėti prie Europos oro gynybos skydo Ukrainai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis
Naują karjerą pradėjęs Gabrielius Landsbergis seka senelio pėdomis – rašo knygą (137)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų