Trumpas jį sukritikavusiam Lenkijos žurnalistui pasiūlė susirasti kitą darbą

Trečiadienį, rugsėjo 3 dieną, į Baltuosius rūmus atvyko Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis. Jiedu su D. Trumpu surengė bendrą spaudos konferenciją, kurios metu Lenkijos radijo korespondentas uždavė JAV prezidentui klausimą apie jo veiksmus V. Putino atžvilgiu.
„Jūs daug kartų išreiškėte nepasitenkinimą ir nusivylimą Putinu, bet [prieš jį nebuvo imtasi] jokių veiksmų nuo tada, kai grįžote į prezidento kėdę“, – sakė žurnalistas. Po to jis norėjo užduoti klausimą, bet D. Trumpas neleido jam kalbėti toliau.
„Iš kur jūs ištraukėte, kad mes nesiėmėme jokių veiksmų? Mes ką tik įvedėme antrines sankcijas Indijai – didžiausiai [Rusijos naftos] pirkėjai po Kinijos, beveik tokiai pat [pagal apimtis]. Tai Rusijai kainavo šimtus milijardų dolerių. Ir aš dar neperėjau prie antrosios ar trečiosios fazės [spaudimo Rusijai]“, – atsakė D. Trumpas.
„Jei sakote, kad nebuvo imtasi jokių veiksmų, manau, jums reikėtų susirasti kitą darbą“, – sukritikavo žurnalistą JAV prezidentas.
Prieš perrinkimą į JAV prezidentus D. Trumpas tvirtino, kad per parą užbaigs Rusijos karą prieš Ukrainą. Grįžęs į Baltuosius rūmus, jis ėmėsi šio konflikto sprendimo, dėl kurio pirmą kartą nuo 2022 m. atnaujino Baltųjų rūmų ryšius su Kremliumi.
Per pusę metų derybų D. Trumpas nepasiekė praktiškai jokios pažangos. Jis ne kartą išreiškė nepasitenkinimą V. Putinu ir grasino jam sugriežtinti sankcijas. Rugpjūčio pabaigoje JAV įvedė 50 proc. muitus importui iš Indijos dėl Rusijos naftos pirkimų. Tačiau „Reuters“ šaltiniai teigia, kad Indija neketina mažinti iš Rusijos perkamos naftos kiekio.
