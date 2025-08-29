Lenkija sukrėsta: aiškėja naujos detalės apie F-16 katastrofą, tiriamos 3 pagrindinės versijos

Ketvirtadienį Radome, Lenkijoje, repeticijos prieš aviacijos šventę metu į žemę rėžėsi F-16 naikintuvas.
Žuvo jį pilotavęs Lenkijoje žinomas pilotas Maciejus „Slabas“ Krakowianas.
Pradėtas avarijos tyrimas
Penktadienį oficialiai pradėtas tyrimas dėl avarijos priežasčių, pranešė Varšuvos prokuratūra. Anot prokuratūros atstovo spaudai Piotro Antonio Skibos, buvo rasta juodoji dėžė.
„Šiandien Varšuvos apygardos prokuratūra oficialiai pradėjo tyrimą dėl avarijos, kurios metu žuvo pilotas, priežasčių“, – spaudos konferencijoje sakė jis.
„Nuo vakar dienos intensyviai vykdomi procesiniai veiksmai, siekiant organizuoti pirminį šio tyrimo etapą. Gavus informaciją apie incidentą, prokurorai buvo išsiųsti į Radomą. Veiksmai taip pat buvo vykdomi bazėje, iš kurios išskrido lėktuvas“, – sako P. A. Skiba.
Anot jo, į vietą išsiųsta 14 prokurorų.
„Tai dėl labai didelio ploto, maždaug 20 hektarų. Nuėję apie kilometrą palei kilimo ir tūpimo taką, pamatėme daug lėktuvo dalių, kurias reikia patikrinti“, – aiškina jis.
Apklausti liudininkai, technikai.
„Rasta juodoji dėžė bus ištirta įgaliotoje laboratorijoje. Šiuo metu nesu tikras, ar Lenkijoje yra tokia laboratorija. Svarstome, kad tyrimas bus atliekamas užsienyje“, – pridūrė prokuratūros atstovas.
„Šiandien planuojame atlikti mirusio piloto autopsiją, kad jo kūnas kuo greičiau būtų perduotas artimiesiems“, – priduria jis.
Anot P. A. Skibos, tokių avarijų atveju tiriamos trys sritys. Tiriami techniniai klausimai, žiūrima ar orlaivis buvo techniškai tvarkingas. Taip pat tiriami žmogiškieji veiksniai – klausimai, susiję su piloto sveikata ir manevrais. Taip pat tiriami logistiniai, techniniai ir techninės priežiūros klausimai.
Iki šiol buvo atliktas preliminarus piloto kūno tyrimas, surinkta dokumentacija apie orlaivį, įskaitant transporto priemonės techninės priežiūros knygą ir įvairių medžiagų, įskaitant degalų, mėginius.
Juodosios dėžės tyrimą atlikti norima kiek įmanoma greičiau. Tačiau manoma, kad aplinkybių tyrimas užtruks bent kelis mėnesius.
Dėl katastrofos Radome turėjusi vykti aviacijos šventė buvo atšaukta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!