Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija sukrėsta: aiškėja naujos detalės apie F-16 katastrofą, tiriamos 3 pagrindinės versijos

2025-08-29 16:18 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-29 16:18

Aiškėja naujos detalės apie Lenkiją sukrėtusią naikintuvo F-16 katastrofą, skelbia „Onet“. Buvo rasta orlaivio juodoji dėžė, tikrinamos trys pagrindinės versijos.

Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16 (nuotr. SCANPIX)
7

Aiškėja naujos detalės apie Lenkiją sukrėtusią naikintuvo F-16 katastrofą, skelbia „Onet“. Buvo rasta orlaivio juodoji dėžė, tikrinamos trys pagrindinės versijos.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį Radome, Lenkijoje, repeticijos prieš aviacijos šventę metu į žemę rėžėsi F-16 naikintuvas.

Žuvo jį pilotavęs Lenkijoje žinomas pilotas Maciejus „Slabas“ Krakowianas.

Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pradėtas avarijos tyrimas

Penktadienį oficialiai pradėtas tyrimas dėl avarijos priežasčių, pranešė Varšuvos prokuratūra. Anot prokuratūros atstovo spaudai Piotro Antonio Skibos, buvo rasta juodoji dėžė.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien Varšuvos apygardos prokuratūra oficialiai pradėjo tyrimą dėl avarijos, kurios metu žuvo pilotas, priežasčių“, – spaudos konferencijoje sakė jis.

REKLAMA

„Nuo vakar dienos intensyviai vykdomi procesiniai veiksmai, siekiant organizuoti pirminį šio tyrimo etapą. Gavus informaciją apie incidentą, prokurorai buvo išsiųsti į Radomą. Veiksmai taip pat buvo vykdomi bazėje, iš kurios išskrido lėktuvas“, – sako P. A. Skiba.

Anot jo, į vietą išsiųsta 14 prokurorų.

„Tai dėl labai didelio ploto, maždaug 20 hektarų. Nuėję apie kilometrą palei kilimo ir tūpimo taką, pamatėme daug lėktuvo dalių, kurias reikia patikrinti“, – aiškina jis.

REKLAMA
REKLAMA

Apklausti liudininkai, technikai.

„Rasta juodoji dėžė bus ištirta įgaliotoje laboratorijoje. Šiuo metu nesu tikras, ar Lenkijoje yra tokia laboratorija. Svarstome, kad tyrimas bus atliekamas užsienyje“, – pridūrė prokuratūros atstovas.

„Šiandien planuojame atlikti mirusio piloto autopsiją, kad jo kūnas kuo greičiau būtų perduotas artimiesiems“, – priduria jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot P. A. Skibos, tokių avarijų atveju tiriamos trys sritys. Tiriami techniniai klausimai, žiūrima ar orlaivis buvo techniškai tvarkingas. Taip pat tiriami žmogiškieji veiksniai – klausimai, susiję su piloto sveikata ir manevrais. Taip pat tiriami logistiniai, techniniai ir techninės priežiūros klausimai.

Iki šiol  buvo atliktas preliminarus piloto kūno tyrimas, surinkta dokumentacija apie orlaivį, įskaitant transporto priemonės techninės priežiūros knygą ir įvairių medžiagų, įskaitant degalų, mėginius.

Juodosios dėžės tyrimą atlikti norima kiek įmanoma greičiau. Tačiau manoma, kad aplinkybių tyrimas užtruks bent kelis mėnesius.

Dėl katastrofos Radome turėjusi vykti aviacijos šventė buvo atšaukta.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16, pilotas žuvo
Katastrofa Lenkijoje: sudužo naikintuvas F-16 (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų