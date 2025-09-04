Trumpo žinutė Europai: ragina liautis remti Rusiją

D. Trumpas prisijungė prie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vadovaujamos „Norinčiųjų koalicijos“ šalių, kurios susitiko aptarti paramos Ukrainai būdų siekiant atremti Rusijos agresiją, rašo „Reuters“.
„Europa turi nustoti pirkti Rusijos naftą“
„Prezidentas Macronas ir Europos lyderiai pakvietė prezidentą Trumpą į „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Prezidentas Trumpas pabrėžė, kad Europa turi nustoti pirkti Rusijos naftą, kuri finansuoja karą, nes per vienerius metus Rusija gavo 1,1 mlrd. eurų už degalų pardavimą ES. Jis taip pat akcentavo, kad Europos lyderiai turi daryti ekonominį spaudimą Kinijai dėl Rusijos karo veiksmų finansavimo“, – sakė pareigūnas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!