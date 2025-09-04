Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo žinutė Europai: ragina liautis remti Rusiją

2025-09-04 18:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 18:04

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė Europos lyderiams, kad Europa turi liautis pirkusi Rusijos naftą, kuri, jo teigimu, padeda Maskvai finansuoti karą prieš Ukrainą, pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

11

D. Trumpas prisijungė prie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono vadovaujamos „Norinčiųjų koalicijos“ šalių, kurios susitiko aptarti paramos Ukrainai būdų siekiant atremti Rusijos agresiją, rašo „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Europa turi nustoti pirkti Rusijos naftą“

„Prezidentas Macronas ir Europos lyderiai pakvietė prezidentą Trumpą į „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Prezidentas Trumpas pabrėžė, kad Europa turi nustoti pirkti Rusijos naftą, kuri finansuoja karą, nes per vienerius metus Rusija gavo 1,1 mlrd. eurų už degalų pardavimą ES. Jis taip pat akcentavo, kad Europos lyderiai turi daryti ekonominį spaudimą Kinijai dėl Rusijos karo veiksmų finansavimo“, – sakė pareigūnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Europos lyderiai pasikalbėjo su Trumpu po viršūnių susitikimo Paryžiuje (5)
Steve‘as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)
Witkoffas susitiko su Europos lyderiais aptarti saugumo garantijų Ukrainai (9)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (nuotr. SCANPIX)
Europos šalys siųs karius į Ukrainą? Lyderiai kol kas nesutaria (27)
Rusija grasina Ukrainai kapituliacija: šalis spaudžiama sutikti su „tam tikro valstybingumo išsaugojimu“ (nuotr. SCANPIX)
Medvedevas pagrasino Jungtinei Karalystei ir jos ministrą išvadino „anglišku idiotu“ (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nu
nu
2025-09-04 18:12
eik tu nakujjjjjjjjjj
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-09-04 18:30
Še tau, kad nori. O Verslo žinios rašė "2024 m., palyginti su 2022 m., Rusijos naftos eksportas į ES sumažėjo 87%". Matyt Trampas nėra Verslo žinių prenumeratorius...
Atsakyti
Na va eile
Na va eile
2025-09-04 18:33
Europa dar padulkinti... Indija neissigando Europos subinlaiziai darys kaip TETUKAS pasakė
Atsakyti
