  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šaltinis: Donaldas Trumpas vis dar siekia dvišalio Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo

2025-08-30 08:31 / šaltinis: BNS
2025-08-30 08:31

Donaldas Trumpas vis dar stengiasi surengti Rusijos ir Ukrainos prezidentų taikos susitikimą, penktadienį sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Donaldas Trumpas vis dar stengiasi surengti Rusijos ir Ukrainos prezidentų taikos susitikimą, penktadienį sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

0

Pranešimas pasirodė po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) įspėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bus pergudravęs Jungtinių Valstijų lyderį, jei Kremliaus šeimininkas nesusitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas Trumpas ir jo nacionalinio saugumo komanda toliau bendrauja su rusų ir ukrainiečių pareigūnais dėl dvišalio susitikimo žudymui sustabdyti ir karui užbaigti“, – naujienų agentūrai AFP sakė minėtas Baltųjų rūmų pareigūnas.

E. Macronas penktadienį pareiškė manantis, jog jei Rusijos lyderis iki pirmadienio termino nesutiks su derybomis, „tai dar kartą parodys, kad prezidentas Putinas pergudravo prezidentą Trumpą“.

E. Macronas sakė, jog Prancūzija sieks naujų „pirminių ir antrinių sankcijų“, kad padidintų spaudimą Maskvai.

Sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas ėmėsi atkurti dialogą su Maskva, tačiau pastarojo meto diplomatinės pastangos užbaigti pusketvirtų metų trunkantį konfliktą, kurį išprovokavo 2022 metų vasarį Rusijos surengta invazija į kaimyninę šalį, regis, prarado pagreitį.

