Šaltinis: Donaldas Trumpas vis dar siekia dvišalio Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimo

Pranešimas pasirodė po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) įspėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bus pergudravęs Jungtinių Valstijų lyderį, jei Kremliaus šeimininkas nesusitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu.
„Prezidentas Trumpas ir jo nacionalinio saugumo komanda toliau bendrauja su rusų ir ukrainiečių pareigūnais dėl dvišalio susitikimo žudymui sustabdyti ir karui užbaigti“, – naujienų agentūrai AFP sakė minėtas Baltųjų rūmų pareigūnas.
E. Macronas penktadienį pareiškė manantis, jog jei Rusijos lyderis iki pirmadienio termino nesutiks su derybomis, „tai dar kartą parodys, kad prezidentas Putinas pergudravo prezidentą Trumpą“.
E. Macronas sakė, jog Prancūzija sieks naujų „pirminių ir antrinių sankcijų“, kad padidintų spaudimą Maskvai.
Sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, D. Trumpas ėmėsi atkurti dialogą su Maskva, tačiau pastarojo meto diplomatinės pastangos užbaigti pusketvirtų metų trunkantį konfliktą, kurį išprovokavo 2022 metų vasarį Rusijos surengta invazija į kaimyninę šalį, regis, prarado pagreitį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!