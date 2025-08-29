Nerimas dėl naujo karo: Trumpas ruošiasi invazijai į Venesuelą?

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė septyniems karo laivams, kuriuose yra 4 500 karių, plaukti į Venesuelos vandenis.
Oficialiai jie skirti yra kovoti su narkotikų kontrabanda. Tačiau spaudos sekretorė Karoline Leavitt ketvirtadienį užsiminė apie misijos dviprasmiškumą, pažymėdama, kad JAV laiko Nicolasą Maduro „bėgančiu narkotikų kartelio vadu“, o ne teisėtu Venesuelos prezidentą.
„Tai 105 proc. susiję su narkoterorizmu, bet jei Maduro neteks valdžios, niekas dėl to neverks“, – „Axios“ sakė vienas šaltinis.
Vis dėlto kitas pareigūnas neatmeta, kad gali laukti „Noriega 2 dalis“. 1989 m. JAV kariuomenė vykdė operaciją, kurios tikslas buvo suimti Panamos prezidentą Manuelį Noriegą, kuris, kaip ir N. Maduro, buvo kaltinamas narkotikų kontrabanda JAV.
„Prezidentas paprašė pateikti galimų variantų sąrašą. Galiausiai tai yra prezidento sprendimas, ką daryti toliau, bet Maduro turėtų drebėti iš baimės“, – sako pareigūnas.
Leidinio šaltiniai neatmeta invazijos galimybės, tačiau mano, kad ji yra mažai tikėtina.
Leidinys pastebi, kad tokios pajėgos, kurias pasiuntė D. Trumpas, nėra tipiškos kovai su narkotikais.
JAV teisingumo departamentas ir Valstybės departamentas rugpjūčio pradžioje padvigubino atlygį už informaciją, padėsiančią suimti autoritarinį Venesuelos lyderį N. Maduro – dabar jo suma siekia 50 mln. dolerių.
Anot JAV vyriausybės, N. Maduro režimas Venesuelą pavertė narkotikų valstybe, bendradarbiaudamas su Kolumbijos partizanais ir per „Saulių karteliu“ vadinamą organizaciją, kurią, kaip įtariama, sudaro aukšto rango Venesuelos pareigūnai, eksportuodamas narkotikus į Europą ir JAV.
„Valdžia tikisi, kad Maduro derėsis dėl pasitraukimo arba bus nužudytas kariškių, norinčių gauti premiją arba normalizuoti santykius su JAV.
Trumpas Irane parodė, kad yra pasirengęs imtis staigių ir ryžtingų veiksmų, tačiau kai kurie jo „America First“ sąjungininkai mano, kad režimo nuvertimas Karakase yra pavojinga nesąmonė“, – rašo leidinys.
„Nors daugeliui sunku įsivaizduoti tikrą invazijos pajėgų operaciją, pareigūnai mano, kad agresyvūs įtariamų narkotikų gabenimo laivų sulaikymai prie Venesuelos krantų yra beveik neabejotini. Vienas pareigūnas sakė: „Kai kurie laivai tikrai bus sulaikyti arba nuskandinti“, – priduria leidinys.
Anot šaltinių, įmanomi ir oro smūgiai. Spėliojama, kad taikiniu galėtų tapti retai apgyvendintos džiunglių vietovės, kuriose įtariama kokaino gamyba ar kartelių veikla.
„Kai kurie Trumpo aplinkos žmonės net mano, kad Maduro galėtų tapti dronų smūgio taikiniu, nes jis oficialiai yra įtariamasis terorizmu. Su „Axios“ kalbėję pareigūnai šią galimybę vertino skeptiškai“, – teigiama tekste.
Maduro: JAV pajėgos jokiu būdu negalėtų įsiveržti į Venesuelą
Venesuelos prezidentas N. Maduro ketvirtadienį pareiškė, kad JAV karinės pajėgos „jokiu būdu“ negalėtų įsiveržti į jo šalį. Toks jo komentaras nuskambėjo po to, kai Vašingtonas, siekdamas paspausti šį kairiųjų pažiūrų autoritarą, Karibų jūros regione dislokavo penkis karo laivus ir 4 000 karių.
Jungtinės Valstijos tvirtino, kad pajėgumai Karibų jūros regiono pietuose netoli Venesuelos teritorinių vandenų buvo dislokuoti vykdant kovos su narkotikų kontrabanda operaciją. Venesuela į tai sureagavo savo ruožtu pasiųsdama karo laivus ir bepiločius orlaivius patruliuoti šalies pakrantėje ir pradėdama kampaniją, kurios tikslas yra užverbuoti tūkstančius nereguliariosios kariuomenės narių, galinčių sustiprinti gynybą.
„Jie jokiu būdu negali įžengti į Venesuelą“, – pažymėjo N. Maduro ir kartu patikino, kad jo šalis yra gerai pasirengusi apginti „taiką, suverenitetą ir teritorinį vientisumą“.
Vis dėlto Jungtinės Valstijos nėra viešai pagrasinusios pradėti įsiveržimą.
N. Maduro, kuris pareiškė per 2024 m. liepos mėnesį vykusius rinkimus gavęs teisę eiti prezidento pareigas ginčijamą trečią kadenciją, yra JAV prezidento D. Trumpo akiratyje dar nuo pirmosios respublikono kadencijos Baltuosiuose rūmuose. D. Trumpo atakos prieš Venesuelą nuo jo sugrįžimo į valstybės vadovo postą daugiausia nukreiptos prieš jos įtakingas gaujas – kai kurios iš jų veikia ir JAV.
Vašingtonas kaltina N. Maduro vadovavimu kokaino kontrabandos karteliui „Cartel de los Soles“, kurį D. Trumpo administracija yra paskelbusi teroristine organizacija. JAV neseniai iki 50 mln. dolerių padvigubino atlygį už N. Maduro sulaikymą dėl su narkotikais susijusių kaltinimų. N. Maduro, kuris 2013 m. poste pakeitė socialistą Hugo Chavezą, ėmėsi kaltinti D. Trumpą bandymu pakeisti režimą.
