Įtakingas leidinys „Politico“ penktadienį paskelbė straipsnį, kuriame buvo teigiama, kad S. Witkoffo vaidmeniu derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos nusivylė tiek europiečiai, tiek ukrainiečiai, tiek rusai, tiek patys amerikiečiai.
Vance'as stojo ginti Witkoffo
J. D. Vance‘as šį straipsnį pavadino „žurnalistiniu pažeidimu“ ir „užsienio įtaka, skirta pakenkti administracijai ir vienam iš mūsų veiksmingiausių narių“.
„Ar pastebėjote, kad visi Steve'ą puolantys žmonės yra nežinomi? Tai reiškia, kad tai du ar trys giliai įsitraukę valstybės pareigūnai, kurie pyksta, kad Witkoff‘as pasiekė tai, ko jiems nepavyko.
Žinote, ką šis „žurnalistas“ praleido, kad paliktų vietos anonimiškoms citatoms? Visą oficialią dabartinio viceprezidento citatą. Oficialią valstybės sekretoriaus citatą. Oficialią Jared Kushnerio citatą. Visą citatą iš Jungtinės Karalystės Jonathano Powello, vieno iš labiausiai gerbiamų nacionalinio saugumo specialistų Vakarų pasaulyje, kuris energingai gynė Steve'ą nuo šių piktavalių šmeižtų“, – „X“ rašo J. D. Vance‘as.
Jis apkaltino tekstą parašiusią žurnalistę, kad ji „neįtraukė oficialios informacijos, tiesiogiai prieštaraujančios jos pranešimui.
„Man įdomu, ar ji kada nors paklausė savęs, kodėl šie anoniminiai šaltiniai kreipėsi į ją būtent šiuo metu su šia konkrečia istorija. Jie turi planą sužlugdyti prezidento pastangas užtikrinti taiką ir matė ją kaip naudingą priemonę, kuria galima įtraukti šiukšles į diskusiją, nepaisant tiesos.
Yra du galimi paaiškinimai: Felicia tiesiog nėra labai protinga ir leido sau būti išnaudojama gilių valstybės sukčių. Arba ji yra įsitraukusi į tai ir pasinaudojo savo padėtimi, kad savanoriškai dalyvautų tiesioginėje užsienio įtakos operacijoje. Bet kuriuo atveju tai gėdinga.
Noriu paaiškinti: Steve‘as Witkoff‘as yra neįkainojamas mūsų komandos narys. Jis nieko neklaidino dėl to, ką jam pasakė rusai ir ką rusai pripažino. (Patikėkite manimi, aš mačiau tą informaciją.) Jo derybų rezultatas yra tai, kad mes susiaurinome Rusijos ir Ukrainos karo atvirų klausimų sąrašą iki aiškiai apibrėžtų klausimų, konkrečiai, saugumo garantijų ir teritorinių nuolaidų.
Galbūt pasieksime taiką, o galbūt ne. Jei pasieksime, tai bus dėl to, kad Steve Witkoff ir Jungtinių Valstijų prezidentas dirbo iš visų jėgų, nepaisydami atvirų melų iš pagrindinės žiniasklaidos“, – parašė jis.
