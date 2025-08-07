Dėl JAV viceprezidento J. D. Vance`o pasiplaukiojimo baidarėmis upėje pakeltas vandens lygis

J. D. Vance'as praėjusią savaitę atostogavo su šeima JAV pietvakarių Ohajo valstijoje ir buvo pastebėtas vietinių gyventojų, plaukiančių kanojomis Little Miami upe savo gimtadienio dieną, rugpjūčio 2 d.
Viceprezidento komandos prašymu JAV kariuomenės inžinierių korpusas pakoregavo Caesar Creek ežero vandens ištekėjimą į upę – tam, kad būtų užtikrintas saugus plaukimas viceprezidento Vance'o apsaugos konvojui, rašo „The Guardian“.
Anoniminis šaltinis laikraščiui pranešė, kad prašymas buvo pateiktas ne tik saugumo sumetimais, bet ir siekiant sukurti „idealias“ sąlygas vandenyje, kad J. D. Vance'as su šeima galėtų mėgautis plaukimu upe.
Leidinyje teigiama, kad šios informacijos negalima patikrinti iš nepriklausomų šaltinių.
