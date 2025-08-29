Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: netoli Putino rūmų – gaisras, kurį sukėlė Ukrainos dronų nuolaužos

2025-08-29 22:48
2025-08-29 22:48

Netoli Gelendžiko, Rusijoje, nukrito Ukrainos drono nuolaužos, kilo gaisras, skelbia „The Insider“.

Netoli Gelendžiko, Rusijoje, nukrito Ukrainos drono nuolaužos, kilo gaisras, skelbia „The Insider“.

1

Skelbiama, kad gaisras kilo vos už 10 km nuo Vladimiro Putino rūmų. Kitas gaisro židinys – mažiau nei kilometro atstumu nuo V. Putino vyno daryklos „Krinica“.

Apie gaisrą netoli Gelendžiko, Krinicos kaimo apylinkėse, pranešta rugpjūčio 28 d. Penktadienį gaisro plotas pasiekė 41,5 hektaro.

Krinicos kaimas yra vos už 10 km nuo V. Putino rūmų. „Telegram“ kanalų duomenimis, gali būti, kad gaisro židinys buvo netgi trys–keturi km nuo V. Putino rezidencijos.

Dar vienas gaisro židinys yra maždaug kilometras nuo V. Putino vyno daryklos.

