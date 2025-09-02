Dirbtinio intelekto koordinuojami dronai: kaip Ukraina perrašo karo taisykles

Kariniai ekspertai teigia, kad tokia technologija yra kitas dronų karo raidos etapas. Ji leidžia vienu metu panaudoti dešimtis ar net tūkstančius dronų, kad būtų įveikta priešo gynyba, nesvarbu, ar tai miestas, ar atskiras karinis objektas.
Pasak aukšto rango Ukrainos karininko ir programinę įrangą kuriančios bendrovės, didžiąją praėjusių metų dalį Ukraina vykdė spiečių atakas fronto linijoje. Nors anksčiau apie šiuos atvejus nebuvo pranešta, analitikai sako, kad tai yra pirmasis atvejis, kai tokie spiečiai reguliariai naudojami kovoje. Spiečiai sujungia dvi jėgas, kurios tampa vis populiaresnės šiuolaikinėje kovoje: dirbtinį intelektą ir dronus.
Tačiau dirbtinio intelekto naudojimas mūšio lauke taip pat kelia etinių problemų. Yra nuogąstavimų, kad DI gali nuspręsti kovotojų ir civilių likimą.
Dronai dirba kartu ir prisitaiko
Startuolio „Swarmer“ sukurta programinė įranga leidžia dronų grupėms nuspręsti, kuris iš jų puls pirmas. Be to, jie gali prisitaikyti, jei, pavyzdžiui, kurio nors orlaivio baterija išsikrautų, pasakoja generalinis direktorius Sergėjus Kuprienko.
„Jūs nustatote tikslą, o dronai daro viską kita. Jie dirba kartu, jie prisitaiko“, – paaiškino jis.
Pirmą kartą „Swarmer“ technologija buvo panaudota Ukrainos pajėgų prieš maždaug metus minų įrengimui. Nuo to laiko ji naudojama priešui – okupantams, jų technikai ir Rusijos infrastruktūrai – naikinti. Programinė įranga paprastai naudojama 3 dronams, bet buvo atvejų, kai ji buvo naudojama aštuoniems. Taip pat ji buvo išbandyta su 25 dronais.
Kaip visa tai veikia?
Neįvardytas karininkas WSJ papasakojo, kad tipinė operacija apima žvalgybinio drono ir dar dviejų orlaivių, kurie nešios nedideles bombas, naudojimą smūgiams į priešo tranšėjas.
Operatorius nurodo dronams priešo pozicijų paieškos zoną ir duoda komandą pulti, kai jos aptinkamos. Žvalgybinis dronas nustato maršrutą, po to kiti dronai nukreipiami į tikslą.
Šiose misijose dalyvauja trys asmenys: planuotojas, drono operatorius ir navigatorius. Be programinės įrangos spiečiui reikėtų devynių žmonių. Taigi personalas gali atlikti kitas užduotis.
„JAV, Kinija, Prancūzija, Rusija ir Pietų Korėja yra tarp šalių, kurios plėtoja spiečių technologiją. Tačiau analitikai teigė, kad nežinojo apie jos reguliarų naudojimą karo veiksmuose, kol neišgirdo apie operacijas Ukrainoje. JAV tiria šią technologiją bent nuo 2016 m., kai paleido daugiau nei 100 mažų dronų iš trijų naikintuvų“, – priduria leidinys.
Anksčiau Izraelio kariuomenės atstovai vietos žiniasklaidai pranešė, kad naudojo mažų dronų spiečių kovotojų paieškai, identifikavimui ir puolimui Gazoje. Tačiau nuo tada, atrodo, apie tokius puolimus daugiau nebuvo kalbama.
Pasak dronų karo eksperto, visoms tokioms dronų grupėms sudėtinga užduotis gali būti stabilaus ir patikimo ryšio tarp dronų palaikymas. Pavyzdžiui, ukrainiečių technologija taip pat turėjo trūkumų pradžioje – dronai keisdavosi per dideliu informacijos kiekiu, o tai sukeldavo tinklo perkrovą.
„Ši technologija taip pat padidina dronų kainą. Tai neigiamas veiksnys Ukrainai, kuri aktyviai naudoja bepiločius orlaivius. Vyriausybės duomenimis, tik pernai šalis pagamino daugiau nei 1,5 milijono dronų“, – priduria autoriai.
