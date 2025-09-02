Ukraina rado ginklą, kuris gali atgrasyti Maskvą: veikia stipriau nei Vakarų saugumo garantijos

Pažymima, kad Ukraina siekia ne tik paremti savo kariuomenę visapusiškos Rusijos invazijos metu, bet ir padaryti ją pokario taikos pagrindu. Tai turėtų atgrasyti Maskvą nuo pakartotinio puolimo.
Planą numatyta įgyvendinti plečiant vidaus gynybos pramonę. Rugpjūčio pabaigoje Ukraina pradėjo gaminti savo ilgojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Flamingo“.
Leidinyje primenama, kad „Flamingo“ gali smogti taikiniams iki 3 tūkst. kilometrų atstumu ir turi 1150 kg kovinę galvutę. Tokios raketos galėtų pasiekti ne tik Maskvą, bet ir kitus didelius Rusijos miestus.
Ekspertų teigimu, vien „Flamingo“ egzistavimas yra galingesnis atgrasymo veiksnys nei bet kokios Vakarų saugumo garantijos.
„Serijinės ilgojo nuotolio ginklų sistemos, tokios kaip „Flamingo“, galbūt yra stipriausia Ukrainos saugumo garantija pokario Europos tvarkoje“, – sakė Oslo universiteto ginklų ekspertas Fabianas Hofmanas.
Leidinyje pabrėžiama, kad Ukrainos kariuomenė vargu ar gali prilygti Rusijos pajėgoms pagal karių skaičių, todėl itin svarbu stiprinti ginklų gamybą.
Be to, Ukraina jau turi kartų saugumo garantijų patirties. 1994 m. Ukrainos, Rusijos, Didžiosios Britanijos ir JAV vadovai pasirašė Budapešto memorandumą, pagal kurį Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo mainais į kitų šalių įsipareigojimą ginti jos suverenitetą.
Su kokiais iššūkiais susiduria Ukraina?
Leidinyje pažymima, kad kol kas neaišku, kiek toli gali nueiti šis karinis stiprinimas. Europos šalys jau dabar susiduria su biudžeto sunkumais, o tai gali riboti jų galimybes skirti tokį finansavimą, kokio tikisi Ukraina.
Kitas svarbus iššūkis – personalo trūkumas. Tik jį išsprendusi, Ukrainos kariuomenė galės tapti tikra atgrasančia jėga.
Žurnalistų teigimu, šiuo metu Ukraina neturi kito pasirinkimo, kaip tik stiprinti savo gynybą, nes Vakarų pažadai dėl pokario saugumo garantijų dar neperaugo į konkrečius įsipareigojimus.
Pastangos stiprinti ginkluotąsias pajėgas tik atspindi baimę, kad šie pažadai gali taip ir likti neįgyvendinti.
