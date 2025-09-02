Trumpas Putiną ir Zelenskį palygino su vaikais: kartais reikia leisti šiek tiek pasimušti

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad mano, jog trišalis susitikimas tarp jo, V. Putino ir V. Zelenskio įvyks. Tačiau neaišku, ar įvyks dvišalis susitikimas.
Po pokalbių su Putinu ir Zelenskiu – liūdnos Erdogano perspektyvos jųdviejų susitikimo
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad pasikalbėjo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo „Reuters“.
Anot jo, pokalbių metu aptarti būdai, kaip užbaigti karą Ukrainoje.
R. T. Erdoganas sako, kad Ukraina ir Rusija „dar nėra pasirengusios“ vadovų susitikimui.
Paryžiuje Volodymyras Zelenskis susitiks su NATO vadovais, Friedrichu Merzu, Keiru Starmeriu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Paryžiuje ketvirtadienį turėtų susitikti su Europos bei NATO lyderiais ir aptarti saugumo garantijų galimybes jeigu būtų pasiekta taika su Maskva, teigė jo biuras.
V. Zelenskio biuro vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas antradienį socialiniuose tinkluose rašė, jog Ukrainos vadovas susitiks su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen, NATO vadovu Marku Rutte, vokiečių kancleriu Friedrichu Merzu, Jungtinės Karalystės (JK) premjeru Keiru Starmeriu ir aptars saugumo garantijų Ukrainai galimybes.
Pirmadienį V. Zelenskio vizitą patvirtino Eliziejaus rūmai.
Vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime dalyvaus apie 30 daugiausia Europos šalių. Kai kurie lyderiai dalyvaus asmeniškai, o kiti – vaizdo ryšiu, teigė Eliziejaus rūmai. Susitikimui bendrai pirmininkaus prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas ir JK ministras pirmininkas.
Politikai „aptars pastarosiomis savaitėmis atliktą darbą, susijusį su saugumo garantijomis Ukrainai, ir apžvelgs pasekmes, kurias galima išskirti dėl Rusijos, atkakliai atsisakančios taikos, laikysenos“, sakoma Prancūzijos prezidentūros pareiškime.
JAV prezidento Donaldo Trumpo dalyvavimo nesitikima.
Koalicijos šalių ministrai trečiadienį aptars karinę paramą Ukrainai, pranešė Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministro Sebastieno Lecornu atstovas spaudai.
Pastarosiomis savaitėmis tarp diplomatų dominavo Vakarų remiamų saugumo garantijų Ukrainai klausimas, jei įsigalios paliaubos.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau nepasiekta jokio proveržio.
Po to D. Trumpas priėmė Europos lyderius ir Ukrainos prezidentą V. Zelenskį.
Kyjivas nori tokių garantijų, kad jos atgrasytų nuo bet kokių būsimų Rusijos išpuolių. Europos taikdarių pajėgų siuntimas buvo viešai pristatytas lyderių kaip galimas sprendimas tam laikui, kai baigsis karas.
D. Trumpas užsiminė, kad Jungtinės Valstijos galėtų paremti Europos taikdarių planą, tačiau nenori siųsti JAV karių į Ukrainą.
Rusija priešinasi bet kokiai idėjai dėl Vakarų taikdarių – Kremlius praėjusią savaitę pareiškė, kad „tokias diskusijas vertina neigiamai“.
Įtariamasis Ukrainos parlamentaro nužudymo byloje neigia dirbęs Rusijai
Provakarietiško Ukrainos politiko Andrijaus Parubijaus nužudymu kaltinamas vyras antradienį prisipažino įvykdęs žmogžudystę tačiau neigė dirbęs Rusijai ir apibūdino išpuolį kaip asmeninio keršto aktą.
„Tai mano asmeninis kerštas prieš Ukrainos pareigūnus“, – reporteriams teigė įtariamasis vaizdo įraše, kuriuo pasidalino Ukrainos žiniasklaida.
Vyras neigė tiesiogiai dirbęs su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Policija pranešė, kad auka žuvo nuo kulkų krušos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vėliau sakė, kad nužudytas žinomas politikas A. Parubijus, 2-ajame šio amžiaus dešimtmetyje dirbęs parlamento pirmininko poste, ir pasmerkė šį nusikaltimą kaip siaubingą žmogžudystę.
Prezidentas pažadėjo, kad nusikaltimas bus nuodugniai ištirtas.
Pasak policijos, 54 metų A. Parubijus nuo sužeidimų mirė iškart, nusikaltimo vietoje.
A. Parubijus rėmė proeuropietišką 2004-ųjų Oranžinę revoliuciją ir 2014-ųjų Maidano revoliuciją, o 2016–2019 metais buvo Aukščiausiosios Rados pirmininkas.
Slovakijos premjeras Fico Pekine susitiko su Putinu ir aptarė Ukrainą
Antradienį, rugsėjo 2-ąją, Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico Pekine susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Ten jiedu aptarė su Ukraina susijusius klausimus, praneša BBC naujienų tarnyba rusų kalba.
R. Fico sakė, kad Slovakija laikosi „labai griežtos“ pozicijos dėl Ukrainos atakų prieš naftotiekį „Družba“ Rusijos teritorijoje. Jis pridūrė, kad planuoja kelti šį klausimą artėjančiame susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris penktadienį numatytas Užhorode.
Slovakijos premjeras taip pat ketina aptarti galimą Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą (ES). Pasak R. Fico, nors Bratislava palaiko potencialią Kyjivo narystę ES, ji nepritars Ukrainos stojimui į NATO.
V. Putinas savo ruožtu pakartojo, esą Maskva niekada nesipriešino Ukrainos narystei ES, tačiau narystę NATO laiko nepriimtina. Jis dar kartą apkaltino Vakarų šalis ir NATO siekiu „absorbuoti visą posovietinę erdvę“ ir primygtinai tvirtino, kad vienintelis Rusijos tikslas yra ginti savo interesus.
Be to, Rusijos vadovas atmetė teiginius, kad Maskva planuoja pulti Europą.
Kaip skelbta anksčiau, Europos Komisija (EK) „akivaizdžia dezinformacija“ pavadino Vengrijos užsienio reikalų minstro Péterio Szijjártó tvirtinimus apie tariamą Kyjivo, EK ir kai kurių ES šalių sąmokslą dėl smūgių į „Družba“ vamzdyną.
Putinas atsakė į nuogąstavimus: Rusija neturi noro ką nors pulti
Pekine viešintis Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas atsakė į nuogąstavimus, kad Rusija gali pulti kitas Europos valstybes, jei jai pavyks laimėti karą Ukrainoje, rašo „Sky news“.
Kalbėdamas su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico, V. Putinas nurodė, kad Rusija neturi ketinimų nieko pulti ir pridūrė, kad tokie teiginiai yra „provokacija arba nekompetencija“.
Ligoninės ruošiasi: Prancūzijoje liepta iki 2026 m. pasirengti „didelei karinei operacijai“
Prancūzijos valdžia paragino ligonines pasirengti galimam kariniam konfliktui, o Vokietija teigia esanti pasirengusi scenarijui, jei Vladimiras Putinas pasinaudotų artėjančiomis karinėmis pratybomis ir nuspręstų pulti Europą, rašo „Daily Mail“.
Rusija dronais atakuoja Kyjivą
Paviešintas vaizdo įrašas: Ukraina parodė, kaip buvo išstumti rusai ir iškelta vėliava
Ukrainos pajėgos išlaisvino gyvenvietę Donecko srityje, skelbia „Kanal 24“. Virš gyvenvietės iškelta Ukrainos vėliava.
Anot Ukrainos pajėgų, sunaikinti visi rusų atramos taškai.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas parodė vaizdo įrašą, kaip vyko gyvenvietės valymas. Viename kadre matyti, kaip Ukrainos kariai granatsvaidžiu sunaikino rusų poziciją.
Operacija truko 2 savaites. Po to virš gyvenvietės iškilo Ukrainos vėliava.
Lenkijoje prasidėjo tarptautinės sausumos, jūrų ir oro pajėgų pratybos
Lenkijoje pirmadienį prasidėjo didžiausios metų karinės pratybos „Iron Defender-25“, paskelbė šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinė vadavietė.
„Tai svarbiausi mokymai šiemet, stiprinant Lenkijos ir jos sąjungininkų atgrasomuosius pajėgumus“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Generalinė vadavietė.
Pratybos vyks įvairiuose Lenkijos poligonuose, dalyvaus per 30 tūkst. lenkų ir sąjungininkų karių. Be kitų dalykų, kariai praktikuosis taikyti išmoktas Ukrainos karo pamokas.
„Sausumos, oro, karinio laivyno ir kibernetinių operacijų integracija darys svarbų poveikį Šiaurės Atlanto aljanso atgrasomojo poveikio ir operatyvinių pajėgumų augimui“, – pažymėjo Generalinė vadavietė.
Gegužę lenkų gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas (Vladislavas Kosiniakas-Kamišas) sakė, kad „Iron Defender-25“ yra atsakas į bendras Baltarusijos ir Rusijos pratybas „Zapad-2025“, vyksiančias rugsėjo 12–16 dienomis kai kuriose Rusijos ir Baltarusijos dalyse.
Dėl šių pratybų kilo susirūpinimas saugumu kaimyninėse valstybėse, įskaitant Lenkiją.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra įspėjęs, kad rusų ir baltarusių pratybose gali dalyvauti apie 150 tūkst. karių, ir atkreipęs dėmesį į panašius dalykus, vykusius prieš Rusijos didelio masto invaziją į Ukrainą.
Prieš tai, kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo invaziją į Ukrainą, prie šios sienų irgi vyko bendros pratybos.
Lietuvos žvalgybos vertinimu, „Zapad“ dalyvaus iki 30 tūkst. karių.
ES išlaidos gynybos srityje 2025 metais pasieks rekordinę 381 mlrd. eurų sumą
Europos Sąjungos (ES) gynybos agentūra antradienį pranešė, kad karinės išlaidos 2025-aisiais pasieks rekordinę 381 mlrd. eurų sumą, valstybėms narėms skiriant daugiau lėšų kovai su Rusija.
Europos NATO narėms, spaudžiamoms JAV prezidento Donaldo Trumpo, įsipareigojus gerokai padidinti išlaidas, gynybai skiriama suma išaugo iki 10 procentų.
„Europa gynybai skiria rekordines sumas, kad užtikrintų mūsų žmonių saugumą, ir mes ties tuo nesustosime“, – pareiškė Europos bloko užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
Europos gynybos agentūra (EGA) nurodė, kad šiemet iš šių lėšų beveik 130 mlrd. eurų buvo skirta investicijoms, tokioms kaip nauja ginkluotė.
Europos valstybės smarkiai padidino išlaidas po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais.
Europos Komisija (EK) praėjusią savaitę pranešė, kad 150 mlrd. eurų paskolų programos planas, skirtas padėti šalims didinti išlaidas gynybai, jau visiškai patvirtintas, finansavimo paraiškas pateikus 19 iš 27 valstybių narių.
Europos saugumo veiksmų programa (SAFE) leidžia valstybėms narėms gauti pigesnes paskolas, remiamas ES centrinio biudžeto lėšomis.
Daugybė Vakarų kariuomenių ir žvalgybos tarnybų perspėjo, kad Maskva gali būti pasirengusi pulti NATO šalį per trejus–penkerius metus, jei karas Ukrainoje baigsis.
Tačiau D. Trumpo, kuris ne kartą kritikavo Europos išlaidas gynybai, šių metų sugrįžimas į valdžią suteikė Europai naują postūmį.
Nenuspėjamas JAV lyderis liepą vykusiame NATO viršūnių susitikime pasiekė, kad sąjungininkai įsipareigotų investuoti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) į pagrindinius gynybos poreikius, taip pat su gynyba ir saugumu susijusias išlaidas.
Numatoma, kad 3,5 proc. BVP šalys turi skirti pagrindinėms gynybos išlaidoms ir dar 1,5 proc. – platesniam sričių spektrui, infrastruktūrai ir kibernetiniam saugumui.
„Norint pasiekti naująjį NATO tikslą – 3,5 proc. BVP – reikės dar daugiau pastangų, iš viso išleidžiant daugiau nei 630 mlrd. eurų per metus“, – teigė EGA vadovas Andre Denkas.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 800 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 2 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 083 790 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 800 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 156 (+1) priešo tankus, 23 233 (+47) šarvuotas kovos mašinas, 32 301 (+53) artilerijos sistemą, 1 477 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 213 (+0) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 55 446 (+170) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 664 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 60 488 (+69) automobilius ir degalų cisternas, 3 952 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 120 rusų dronų iš 150
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 120 rusų dronų iš 150, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo pirmadienio 19.00 val. rusai atakavo Ukrainą „Shahed“ tipo dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Antradienio 8.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba numušė arba neutralizavo 120 priešo dronų šiauriniuose, rytiniuose ir centriniuose Ukrainos regionuose.
Registruota 30 dronų smūgių devyniose vietose. Bepiločių nuolaužos nukrito penkiose vietose.
Bila Cerkvos mieste Kyjivo srityje Rusijos donų ataka pražudė žmogų, taip pat yra sužeistųjų.
Seulo žvalgybos agentūra antradienį pranešė mananti, kad žuvo apie 2 000 Šiaurės Korėjos karių, pasiųstų padėti Rusijai kariauti prieš Ukrainą, teigė vienas įstatymų leidėjas.
Balandžio mėnesį Seulo nacionalinė žvalgybos tarnyba (NIS) teigė, kad „žuvusiųjų kare yra mažiausiai 600. Tačiau, remdamasi atnaujintais vertinimais, dabar ji mano, kad šis skaičius yra apie 2 000“, – žurnalistams sakė įstatymų leidėjas Lee Seong-kweunas, išklausęs žvalgybos ataskaitos.
Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros teigė, kad Šiaurės Korėja 2024 m. į Rusiją – daugiausia į Kursko sritį – kartu su artilerijos sviediniais, raketomis ir tolimojo nuotolio raketų sistemomis išsiuntė daugiau kaip 10 000 karių.
Įstatymų leidėjas Lee sakė, kad, NIS manymu, Pchenjanas planuoja į Rusiją išsiųsti dar 6 000 karių ir inžinierių, o 1 000 jau atvyko.
Anksčiau šiais metais Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Šiaurės Korėja į Kursko sritį atsiųs statybininkų ir išminuotojų.
Šiaurės Korėja tik balandžio mėnesį patvirtino, kad pasiuntė savo karių paremti Rusijos karą Ukrainoje, ir pripažino, kad buvo žuvusių per mūšius.
Po to Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas susitiko su Rusijoje žuvusių karių šeimomis ir pareiškė užuojautą dėl jų „nepakeliamo skausmo“.
Valstybinėje žiniasklaidoje pasirodė vaizdai, kuriuose užfiksuotas emocingas Kimas, apkabinęs sugrįžusį kareivį, kuris atrodė priblokštas ir įrėmęs veidą į lyderio krūtinę.
Lyderis taip pat buvo matomas priklaupęs prieš žuvusio kareivio portretą, kad pareikštų pagarbą, ir dėliojantis medalius bei gėles prie žuvusiųjų nuotraukų.
Pernai per retą Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą Šiaurės Korėjoje abi šalys pasirašė karinį susitarimą, įskaitant abipusės gynybos sąlygą.
Dronai puolė Rusiją: dužo langai, kilo gaisrai
Naktį iš pirmadienio į antradienį dronai atakavo Rusijos Rostovą prie Dono, skelbia „Moscow Times“. Užsidegė du daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Tai patvirtino vietos laikinasis gubernatorius Jurijus Slyjusaras.
Anot jo, vienoje gatvėje apgadintas 19 aukštų namo fasadas ir stogas, kitoje – 25 aukštų namo fasadas ir butų langai.
Rusija skelbia, kad nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – vaikas.
Viename iš namo butų esą buvo rastas nesprogęs šaudmuo, čia gyventojai buvo evakuoti.
Rusija skelbia, kad naktį virš Rostovo srities teritorijos buvo perimta ir sunaikinta 13 dronų.
Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą 21 val. Lietuvos laiku, skelbiama Baltųjų rūmų tvarkaraštyje. Kreipimosi tema nėra atskleidžiama, tačiau būtent šiandien baigiasi terminas, kurį jis davė Vladimirui Putinui taikos susitarimui su Ukraina sudaryti.
Vakar JAV iždo sekretorius S. Bessentas paskelbė apie galimus naujus apribojimus Rusijai dėl sustiprėjusių Ukrainos miestų apšaudymų.
Putinas sulaukia vis daugiau pripažinimo pasaulyje: čia klaidą padarė ir Trumpas
Nepaisant to, kad kruvinos žudynės Ukrainoje tęsiasi, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sulaukia vis didesnio pripažinimo ir palaikymo pasaulinėje arenoje, skelbia „The New York Times“.
Eurazijos lyderiai šią savaitę su Rusijos režimo lyderiu susitiko su dideliu entuziazmu. Kaip pastebi minėtas leidinys, JAV prezidentas Donaldas Trumpas padėti sumažinti jo izoliaciją po karo prieš Ukrainą pradžios.
Kai V. Putinas prieš trejus metus dalyvavo kasmetiniame Eurazijos pagrindinės politinės ir saugumo organizacijos susitikime, jis atrodė izoliuotas ir atsidūręs sunkioje padėtyje.
Slovakijos premjeras Ficas šią savaitę ketina susitikti ir su Putinu, ir su Zelenskiu
Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas ketina šią savaitę susitikti ir su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Antradienio vakarą jis Pekine ketinąs susitikti su V. Putinu, o tada penktadienį Rytų Slovakijoje su V. Zelenskiu, sakė R. Ficas vaizdo žinutėje.
R. Ficas vyksta į Kiniją dalyvauti Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirtuose renginiuose, įskaitant trečiadienį rengiamame kariniame parade. Ketvirtadienį jį priims Kinijos vadovas Xi Jinpingas, sakė R. Ficas. ES partneriai esą apie jo kelionę informuoti.
R. Ficas siekia tapti taikos tarpininku tarp Ukrainos ir Rusijos. Tačiau tai jam kol kas nepavyksta, nes V. Zelenskis ir aukšti ES politikai kalina slovakų premjerą pernelyg draugišku požiūriu į Rusiją.
Slovakija ir Ukraina, be to, ginčijasi, kad Kyjivas trukdo rusiškų dujų ir naftos tranzitui į Slovakiją. Bratislava nuo Rusijos energijos išteklių priklausoma kaip beveik jokia kita ES šalis. Ukraina tuo tarpu, stabdydama tranzitą, nori blokuoti Rusijos karo finansavimo šaltinius.
R. Ficas savo vaizdo žinutėje apgailestavo, kad be jo joks kitas ES šalies premjeras nedalyvauja iškilmėse Kinijoje. Tai esą prarastas šansas. „Ten bus valstybių vadovai, atstovaujantys milijardams žmonių, – kalbėjo R. Ficas. – Randasi nauja pasaulio tvarka, naujos daugiapolio pasaulio taisyklės, nauja jėgų pusiausvyra, kuri labai svarbi pasaulio stabilumui“.
Vladimiras Putinas sako Xi Jinpingui, kad Kinijos ir Rusijos ryšiai yra precedento neturinčio lygio
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį savo Kinijos kolegai pasakė, kad jų valstybių ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“.
„Mūsų glaudus bendravimas atspindi strateginį Rusijos ir Kinijos ryšių, kurie šiuo metu yra precedento neturinčio lygio, pobūdį“, – per bendrą tiesioginę transliaciją V. Putinas sakė Kinijos prezidentui Xi Jinpingui.
„Mes visada buvome kartu tada, ir mes esame kartu dabar“, – pabrėžė jis.
Iš JAV – žinios apie naujas sankcijas Rusijai: „Trumpas svarsto visas galimybes“
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad dėl JAV sankcijų Rusijai yra svarstomos „visos galimybės“, rašo CNN. Jis pastebėjo, kad netgi ir po Donaldo Trumpo susitikimo Vladimiras Putinas toliau atakuoja Ukrainą.
Kremlius prieštarauja Trumpui: neigia žodžius apie Putino susitikimą su Zelenskiu
Rusija paprieštaravo JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginiams apie susitarimus dėl planuojamo trišalio susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Kinijoje kuluaruose rusų valstybinei televizijai sakė: „Dabar visi kalba apie trišalį viršūnių susitikimą arba V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą, tačiau konkretaus susitarimo šiuo klausimu tarp V. Putino ir D. Trumpo nebuvo“.
D. Trumpas rugpjūtį pradžioje Aliaskoje susitiko su V. Putinu ir netrukus po to į Vašingtoną pakvietė V. Zelenskį bei Europos lyderius. Jis pradžioje sudarė įspūdį, jog susitarta dėl tiesioginio V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo. Kremlius to tiesiogiai neatmetė, tačiau pabrėžė, kad tokiam susitarimui turi būti gerai pasirengta.
Vėliau D. Trumpas pareiškė nežinąs, ar įvyks dvišalis susitikimas, „tačiau trišalis įvyks“, teigė jis. Tačiau Kremlius dabar paprieštaravo ir tam.
Ukraina ir aukšti Europos politikai kaltina Kremlių vilkinant laiką, kad šis galėtų toliau tęsti jau pusketvirtų metų trunkantį savo karą.
Įtempta naktis Ukrainoje: rusai paleido dronus, yra žuvusių, o tarp sužeistų – vaikas
Naktį iš pirmadienio į antradienį Rusija dronais smogė Ukrainai, skelbia UNIAN. Kyjivo srityje žuvo žmogus, yra sužeistų. Smogta ir Sumų sričiai, Odesai.
Kyjivo srityje esančios Belocerkovskos gyvenvietės tarybos sekretorius Vladimiras Vovkotrubas patvirtino žinią apie žuvusį žmogų.
Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Nikolajus Kalašnikas pranešė, kad vyro kūnas buvo rastas gesinant garažų gaisrą.
„Mieste užfiksuoti daugiaaukščių namų stiklų pažeidimai, gaisrai garažų kooperatyvo teritorijoje, prekybos ir gamybos įmonių patalpose“, – teigia jis.
Sumų mieste kilo didelis gaisras. Anot Sumų srities karinės administracijos vadovo Olego Grigorovo, rusų dronai smogė negyvenamiesiems namams.
Miesto meras Artemas Kobzaras sako, kad mieste nugriaudėjo du sprogimai.
„Deja, yra sužeistų žmonių“, – pažymi jis.
Taip pat yra nukentėjusiųjų, kurie kreipėsi į medikus ir gydosi ambulatoriškai. Tarp jų ir vaikas.
Rusija taip pat atakavo Odesos sritį, tačiau aukų čia pavyko išvengti. Vietoje kilo gaisrai, kurie buvo greitai užgesinti.
Trumpas Putiną ir Zelenskį palygino su vaikais: kartais reikia leisti šiek tiek pasimušti
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mano, jog trišalis susitikimas tarp jo, Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio įvyks. Tačiau neaišku, ar įvyks dvišalis susitikimas.
Po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu V. Putinu JAV prezidentas D. Trumpas teigė, kad nepavyko su V. Putinu pasiekti susitarimo svarbiausiais dalykais.
„Nežinau. Mes sutikome. Jūs tai matėte. Per metus mes užmezgėme gerus santykius, tiesą sakant, labai gerus. Todėl aš tikrai maniau, kad tai padarysime. Būtų buvę malonu tai padaryti. Galbūt jie turi kovoti šiek tiek ilgiau. Žinote, tiesiog toliau kovoti – kvailai, toliau kovoti“, – „Daily Caller“ sako D. trumpas.
Pokalbio metu jo buvo paklausta apie galimą V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą. D. Trumpas ne kartą teigė, kad ruošiasi susitikimui.
Interviu metu D. Trumpas pareiškė, kad trišalis susitikimas įvyks, tačiau nurodė, kad nėra tikras, ar įvyks dvišalis susitikimas.
„Žinote, kartais žmonės nėra tam pasirengę. Aš sakau, aš naudoju analogiją. Aš ją naudoju keletą kartų. Turite vaiką, ir yra dar vienas vaikas aikštelėje, žaidimų aikštelėje, ir jie vienas kito nekenčia, ir jie pradeda muštis, muštis ir muštis, ir jūs norite, kad jie sustotų, bet jie toliau tai daro.
Po kurio laiko jie labai džiaugiasi, kad gali sustoti. Suprantate? Tai beveik taip. Kartais jie turi šiek tiek pakovoti, kol galite juos priversti sustoti. Bet tai tęsiasi jau ilgą laiką. Daug žmonių mirė“, – pareiškė jis.