Suomija planuoja sukurti didžiausią kariuomenę Europos Sąjungoje

Įstatymo projektas numato padidinti maksimalų amžių, iki kurio asmuo vis dar būtų rezervo karys, nuo dabartinių 60 iki 65 metų visiems karo prievolės turintiems asmenims, gimusiems 1966 m. ir vėliau.
Karininkams, turintiems pulkininko ar kapitono pirmojo rango ir aukštesnį laipsnį, viršutinė riba nenustatoma: jie bus įtraukti į rezervą, kol išliks tinkami tarnybai.
Taigi, tarnybos trukmė rezerve eiliniams ir seržantams bus padidinta 15 metų, o karininkams ir puskarininkams – 5 metais. Tuo pačiu metu į pratybas bus kviečiami tik tie rezervistai, kurie turi paskyrimą karo metu. Savanoriškam dalyvavimui nacionalinėje gynyboje amžiaus apribojimų nebus nustatyta, nurodo leidinys.
Karinių rezervų augimas
Nuo karo Ukrainoje pradžios visoje Europoje fiksuojamas karinių rezervų augimas. Iki 2035 m. Prancūzija planuoja daugiau nei dvigubai padidinti jų skaičių iki 105 tūkst. žmonių. Vokietijos valdžia ketina padvigubinti rezervistų skaičių iki 200 tūkstančių, įvedant šešių mėnesių savanorišką karinę tarnybą.
Lenkijos kariuomenė, įskaitant rezervistus, turėtų būti padidinta iki 500 tūkstančių žmonių nuo dabartinių maždaug 200 tūkstančių. Lenkijos generolas Jaroslawas Gromadzinskis paragino pakartoti Suomijos planus ir sukurti „rezervinę kariuomenę“, kurią sudarytų iki milijono karių.
