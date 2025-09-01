2014-aisiais pabėgęs į V. Putino valdomą Rusiją Viktoras Janukovyčius pareiškė, kad „tikslingai dirbo Ukrainos ir ES suartėjimo klausimais, tačiau buvo kategorišku ir tvirtu Ukrainos stojimo į NATO priešininku“.
„Šis procesas – Ukrainos stojimo į ES – aš jį kontroliavau ir vysčiau. Tačiau visada buvau kategoriškas ir tvirtas priešininkas Ukrainos stojimui į NATO. Aš visada aiškiai ir tiksliai supratau, kad tai yra katastrofa Ukrainai. Tai – kelias į niekur“, – skaitė tekstą V. Janukovyčius.
Neapsieita ir be kaltinimų Vakarams – V. Janukovyčius nusprendė būtent mus apkaltinti dėl tuomet sužlugdyto Ukrainos stojimo į ES. 2013-aisiais būtent V. Janukovyčius sužlugdė Vilniuje vykusį Rytų partnerystės susitikimą nepasirašydamas jau paruoštos Asociacijos sutarties.
Tuomet V. Janukovyčius aiškino, jog Rusija jį spaudė ir grasino sankcijomis, todėl Asociacijos su ES sutarties pasirašymo teko atsisakyti.
Būtent po to, kai ukrainiečiai pamatė, jog iš jų yra atimama galimybė būti ES dalimi, jie išėjo protestuoti, o jau 2014-ųjų vasarį V. Janukovyčius buvo priverstas bėgti į savo globėjų šalį, kur daugiau nei dešimtmetį tūnojo faktiškai nesireikšdamas viešumoje.
Pirmadienį V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos susitikime pareiškė, kad „krizė Ukrainoje kilo ne dėl Rusijos puolimo, o dėl Vakarų išprovokuoto valstybės perspėjimo Kyjive“.
