Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius „prikėlė iš mirusiųjų“ Janukovyčių: prisiekinėjo troškęs ES ir keikė Vakarus

2025-09-01 17:09 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-01 17:09

Kremlius „prikėlė iš mirusiųjų“ pabėgusį iš Ukrainos eksprezidentą Viktorą Janukyvčių – vien tam, kad vaizdo įraše pritartų Vladimiro Putino skleidžiamai informacijai apie Ukrainą ir šmeižtų Vakarus. 

Kremlius „prikėlė iš mirusiųjų“ Janukovyčių: prisiekinėjo troškęs ES ir keikė Vakarus (nuotr. Telegram)

Kremlius „prikėlė iš mirusiųjų“ pabėgusį iš Ukrainos eksprezidentą Viktorą Janukyvčių – vien tam, kad vaizdo įraše pritartų Vladimiro Putino skleidžiamai informacijai apie Ukrainą ir šmeižtų Vakarus. 

REKLAMA
0

2014-aisiais pabėgęs į V. Putino valdomą Rusiją Viktoras Janukovyčius pareiškė, kad „tikslingai dirbo Ukrainos ir ES suartėjimo klausimais, tačiau buvo kategorišku ir tvirtu Ukrainos stojimo į NATO priešininku“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis procesas – Ukrainos stojimo į ES – aš jį kontroliavau ir vysčiau. Tačiau visada buvau kategoriškas ir tvirtas priešininkas Ukrainos stojimui į NATO. Aš visada aiškiai ir tiksliai supratau, kad tai yra katastrofa Ukrainai. Tai – kelias į niekur“, – skaitė tekstą V. Janukovyčius.

REKLAMA
REKLAMA

Neapsieita ir be kaltinimų Vakarams – V. Janukovyčius nusprendė būtent mus apkaltinti dėl tuomet sužlugdyto Ukrainos stojimo į ES. 2013-aisiais būtent V. Janukovyčius sužlugdė Vilniuje vykusį Rytų partnerystės susitikimą nepasirašydamas jau paruoštos Asociacijos sutarties. 

REKLAMA

Tuomet V. Janukovyčius aiškino, jog Rusija jį spaudė ir grasino sankcijomis, todėl Asociacijos su ES sutarties pasirašymo teko atsisakyti.

Būtent po to, kai ukrainiečiai pamatė, jog iš jų yra atimama galimybė būti ES dalimi, jie išėjo protestuoti, o jau 2014-ųjų vasarį V. Janukovyčius buvo priverstas bėgti į savo globėjų šalį, kur daugiau nei dešimtmetį tūnojo faktiškai nesireikšdamas viešumoje.

Pirmadienį V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos susitikime pareiškė, kad „krizė Ukrainoje kilo ne dėl Rusijos puolimo, o dėl Vakarų išprovokuoto valstybės perspėjimo Kyjive“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kazbėjų tiltas (nuotr. Vilniaus miesto savivaldybės)
Po rekonstrukcijos sostinėje atvertas Kazbėjų tiltas (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų