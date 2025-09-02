Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas atsakė į nuogąstavimus: Rusija neturi noro ką nors pulti

2025-09-02 13:16 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-02 13:16

Pekine viešintis Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas atsakė į nuogąstavimus, kad Rusija gali pulti kitas Europos valstybes, jei jai pavyks laimėti karą Ukrainoje, rašo „Sky news“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Pekine viešintis Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas atsakė į nuogąstavimus, kad Rusija gali pulti kitas Europos valstybes, jei jai pavyks laimėti karą Ukrainoje, rašo „Sky news".

Kalbėdamas su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico, V. Putinas nurodė, kad Rusija neturi ketinimų nieko pulti ir pridūrė, kad tokie teiginiai yra „provokacija arba nekompetencija“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos baimė kyla iš kai kurių Kremliaus sluoksnių įsitikinimo, kad Rytų Europos šalys, kurios priklausė Sovietų Sąjungai, iš esmės priklauso Rusijai.

V. Putinas taip pat teigė, kad Maskva niekada neprieštaravo Ukrainos narystei ES, tačiau Ukrainos įstojimas į NATO yra „nepriimtinas“.

Rusijos lyderis pareiškė, kad apie tai jis kalbėjo Aliaskoje su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kinijoje renkasi kai kurie lyderiai

Primename, kad pasaulio lyderiai, įskaitant V. Putiną, R. Fico, Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną, trečiadienį renkasi Kinijos sostinėje stebėti Pekino galios demonstravimo.

„Mūsų glaudus bendravimas atspindi Rusijos ir Kinijos ryšių, kurie šiuo metu yra beprecedenčio lygio, strateginį pobūdį“, – sakė V. Putinas Xi per bendrą tiesioginę transliaciją.

Prisimindamas abiejų šalių bendradarbiavimą karo metais, V. Putinas sakė, kad „mes visada buvome kartu tada, ir liekame kartu dabar“.

Šią savaitę Xi pradėjo diplomatinių susitikimų virtinę, įskaitant dalyvavimą Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (SCO) aukščiausiojo lygio susitikime šiauriniame Tiandzino mieste – šį forumą Kinija laiko alternatyva Vakarų dominuojamam tarptautiniam bendradarbiavimui.

Trečiadienį vyks karinis paradas, skirtas Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-mečiui paminėti, jame dalyvaus apie dvi dešimtys pasaulio lyderių.

Kurs „teisingesnę ir protingesnę pasaulio tvarką“

Kinijos ir Rusijos vadovai pirmadienį vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime kritikavo Vakarų vyriausybes: Xi smerkė kai kurių šalių „patyčias“ – užslėpta užuomina į JAV, o V. Putinas gynė Rusijos karą Ukrainoje ir kaltino Vakarus jį sukėlus.

„Kinijos ir Rusijos santykiai atlaikė tarptautinių pokyčių išbandymą“, – antradienį Xi sakė V. Putinui.

Xi pridūrė, kad Pekinas yra pasirengęs bendradarbiauti su Maskva „skatinant teisingesnės ir protingesnės pasaulio valdymo sistemos kūrimą“.

Maskva ir Pekinas paskelbė apie „neribotą partnerystę“ prieš pat V. Putino nurodymą 2022 m. vasario mėnesį pradėti puolimą Ukrainoje. Nuo to laiko išplėsti jų kariniai ir prekybiniai ryšiai kėlė nerimą Vakarams.

Kinija niekada nepasmerkė Rusijos karo ir neragino jos išvesti savo kariuomenės, o daugelis Ukrainos sąjungininkių mano, kad Pekinas teikia paramą Maskvai.

Kinija tvirtina esanti neutrali šalis, nuolat raginanti nutraukti kovas ir kartu kaltinanti Vakarų valstybes, kad šios ginkluoja Ukrainą ir taip pratęsia konfliktą.

Xi ir V. Putinas nuolat palaiko ryšį, praėjusį mėnesį jie kalbėjosi telefonu, ir Kinijos vadovas sakė, kad jam malonu, jog gerėja santykiai tarp Maskvos ir Vašingtono.

