Ligoninės ruošiasi: Prancūzijoje liepta iki 2026 m. pasirengti „didelei karinei operacijai“

Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė visos šalies sveikatos priežiūros įstaigoms iki 2026 m. kovo mėn. pasirengti galimai „didelei karinei operacijai“, kaip pranešė prancūzų savaitraštis „Le Canard Enchaîné“.
Prancūzija ruošiasi tapti medicininę pagalbą teikiančia valstybe, galinčia priimti daug sužeistų karių tiek iš savo šalies, tiek iš kitų Europos valstybių. Šiuo įsakymu siekiama „numatyti, pasirengti ir reaguoti į gyventojų sveikatos poreikius, kartu integruojant specifinius gynybos poreikius sveikatos srityje“.
Sveikatos ministerija pridūrė: „Tarp nustatytų rizikų yra ir karinio konflikto hipotezė, kurio metu galėtų kilti problema dėl gausaus aukų iš užsienio antplūdžio. Todėl mūsų sveikatos sistemai kyla klausimas, kaip užtikrinti karinių pacientų priežiūrą.“
„Būsime budrūs“
Šios žinios pasirodė po to, kai Vokietijos kariuomenės vadas Carstenas Breueris pareiškė, kad NATO ir jo šalies pajėgos bus pasirengusios Rusijos karinių pratybų metu. Jis pabrėžė, kad nors nesitiki, jog V. Putino pajėgos puls NATO teritoriją, kai Rusija vykdys pratybas Baltarusijoje „Zapad 2025“, sąjungininkai vis tiek bus „pasiruošę“.
„Neturime jokių požymių, kad būtų rengiamasi galimam puolimui ar kad pratybos būtų tik priedanga. Tačiau būsime budrūs – ne tik Vokietijos pajėgos, bet ir NATO“, – sakė C. Breueris.
Kol kas tiek Prancūzija, tiek Vokietija pabrėžia, jog kalbama tik apie pasirengimą, tačiau šie sprendimai rodo, kad Europa ruošiasi visiems galimiems scenarijams.
Primename, kad artėjant „Zapad“ pratyboms, Lietuvoje antradienį prasideda kariniai mokymai „Perkūno griausmas“, jų metų treniruosis apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Kaip skelbia kariuomenė, „Perkūno griausmas“ apjungs daugelį Lietuvos teritorijoje vykstančių mažesnių pratybų.
Dviejų mėnesių trukmės mokymai vyks poligonuose bei civilinėse teritorijose. Šalies keliais važiuos karinės technikos kolonos, skraidys kariniai orlaiviai, bus naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės.
Veiksmų prieš „Zapad“ pratybas ėmėsi ir Lenkija. Lenkijoje pirmadienį prasidėjo didžiausios metų karinės pratybos „Iron Defender-25“, paskelbė šalies ginkluotųjų pajėgų Generalinė vadavietė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!