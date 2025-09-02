Dronai puolė Rusiją: dužo langai, kilo gaisrai

Anot jo, vienoje gatvėje apgadintas 19 aukštų namo fasadas ir stogas, kitoje – 25 aukštų namo fasadas ir butų langai.
Rusija skelbia, kad nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – vaikas.
Viename iš namo butų esą buvo rastas nesprogęs šaudmuo, čia gyventojai buvo evakuoti.
Rusija skelbia, kad naktį virš Rostovo srities teritorijos buvo perimta ir sunaikinta 13 dronų.
Tą pačią naktį Rusija atakavo Ukrainą. Smogta Kyjivo, Sumų, Odesos sritims, yra žuvusių ir sužeistų.
