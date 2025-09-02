Kalendorius
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas

2025-09-02 07:13
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
2025-09-02 07:13
2025-09-02 07:13

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą 21 val. Lietuvos laiku, skelbiama Baltųjų rūmų tvarkaraštyje. Kreipimosi tema nėra atskleidžiama, tačiau būtent šiandien baigiasi terminas, kurį jis davė Vladimirui Putinui taikos susitarimui su Ukraina sudaryti.

Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą 21 val. Lietuvos laiku, skelbiama Baltųjų rūmų tvarkaraštyje. Kreipimosi tema nėra atskleidžiama, tačiau būtent šiandien baigiasi terminas, kurį jis davė Vladimirui Putinui taikos susitarimui su Ukraina sudaryti.

76

Vakar JAV iždo sekretorius S. Bessentas paskelbė apie galimus naujus apribojimus Rusijai dėl sustiprėjusių Ukrainos miestų apšaudymų.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
09:17

Trumpas kreipsis į tautą: išsenka Putinui duotas laikas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kreipsis į tautą 21 val. Lietuvos laiku, skelbiama Baltųjų rūmų tvarkaraštyje. Kreipimosi tema nėra atskleidžiama, tačiau būtent šiandien baigiasi terminas, kurį jis davė Vladimirui Putinui taikos susitarimui su Ukraina sudaryti.

Vakar JAV iždo sekretorius S. Bessentas paskelbė apie galimus naujus apribojimus Rusijai dėl sustiprėjusių Ukrainos miestų apšaudymų.

10:08

Rusijoje žuvo apie 2 000 Šiaurės Korėjos karių, teigia Seulo žvalgybos agentūra

Seulo žvalgybos agentūra antradienį pranešė mananti, kad žuvo apie 2 000 Šiaurės Korėjos karių, pasiųstų padėti Rusijai kariauti prieš Ukrainą, teigė vienas įstatymų leidėjas.

Balandžio mėnesį Seulo nacionalinė žvalgybos tarnyba (NIS) teigė, kad „žuvusiųjų kare yra mažiausiai 600. Tačiau, remdamasi atnaujintais vertinimais, dabar ji mano, kad šis skaičius yra apie 2 000“, – žurnalistams sakė įstatymų leidėjas Lee Seong-kweunas, išklausęs žvalgybos ataskaitos.

Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros teigė, kad Šiaurės Korėja 2024 m. į Rusiją – daugiausia į Kursko sritį – kartu su artilerijos sviediniais, raketomis ir tolimojo nuotolio raketų sistemomis išsiuntė daugiau kaip 10 000 karių.

Įstatymų leidėjas Lee sakė, kad, NIS manymu, Pchenjanas planuoja į Rusiją išsiųsti dar 6 000 karių ir inžinierių, o 1 000 jau atvyko.

Anksčiau šiais metais Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Šiaurės Korėja į Kursko sritį atsiųs statybininkų ir išminuotojų.

Šiaurės Korėja tik balandžio mėnesį patvirtino, kad pasiuntė savo karių paremti Rusijos karą Ukrainoje, ir pripažino, kad buvo žuvusių per mūšius.

Po to Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas susitiko su Rusijoje žuvusių karių šeimomis ir pareiškė užuojautą dėl jų „nepakeliamo skausmo“.

Valstybinėje žiniasklaidoje pasirodė vaizdai, kuriuose užfiksuotas emocingas Kimas, apkabinęs sugrįžusį kareivį, kuris atrodė priblokštas ir įrėmęs veidą į lyderio krūtinę.

Lyderis taip pat buvo matomas priklaupęs prieš žuvusio kareivio portretą, kad pareikštų pagarbą, ir dėliojantis medalius bei gėles prie žuvusiųjų nuotraukų.

Pernai per retą Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą Šiaurės Korėjoje abi šalys pasirašė karinį susitarimą, įskaitant abipusės gynybos sąlygą.

09:55

Dronai puolė Rusiją: dužo langai, kilo gaisrai

Naktį iš pirmadienio į antradienį dronai atakavo Rusijos Rostovą prie Dono, skelbia „Moscow Times“. Užsidegė du daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Tai patvirtino vietos laikinasis gubernatorius Jurijus Slyjusaras.

Anot jo, vienoje gatvėje apgadintas 19 aukštų namo fasadas ir stogas, kitoje – 25 aukštų namo fasadas ir butų langai.

Rusija skelbia, kad nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – vaikas.

Viename iš namo butų esą buvo rastas nesprogęs šaudmuo, čia gyventojai buvo evakuoti.

Rusija skelbia, kad naktį virš Rostovo srities teritorijos buvo perimta ir sunaikinta 13 dronų.

 

08:38

Putinas sulaukia vis daugiau pripažinimo pasaulyje: čia klaidą padarė ir Trumpas

Nepaisant to, kad kruvinos žudynės Ukrainoje tęsiasi, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas sulaukia vis didesnio pripažinimo ir palaikymo pasaulinėje arenoje, skelbia „The New York Times“.

Eurazijos lyderiai šią savaitę su Rusijos režimo lyderiu susitiko su dideliu entuziazmu. Kaip pastebi minėtas leidinys, JAV prezidentas Donaldas Trumpas padėti sumažinti jo izoliaciją po karo prieš Ukrainą pradžios.

Kai V. Putinas prieš trejus metus dalyvavo kasmetiniame Eurazijos pagrindinės politinės ir saugumo organizacijos susitikime, jis atrodė izoliuotas ir atsidūręs sunkioje padėtyje.

08:23

Slovakijos premjeras Ficas šią savaitę ketina susitikti ir su Putinu, ir su Zelenskiu

Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas ketina šią savaitę susitikti ir su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu. Antradienio vakarą jis Pekine ketinąs susitikti su V. Putinu, o tada penktadienį Rytų Slovakijoje su V. Zelenskiu, sakė R. Ficas vaizdo žinutėje.

R. Ficas vyksta į Kiniją dalyvauti Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirtuose renginiuose, įskaitant trečiadienį rengiamame kariniame parade. Ketvirtadienį jį priims Kinijos vadovas Xi Jinpingas, sakė R. Ficas. ES partneriai esą apie jo kelionę informuoti.

R. Ficas siekia tapti taikos tarpininku tarp Ukrainos ir Rusijos. Tačiau tai jam kol kas nepavyksta,  nes V. Zelenskis ir aukšti ES politikai kalina slovakų premjerą pernelyg draugišku požiūriu į Rusiją.

Slovakija ir Ukraina, be to, ginčijasi, kad Kyjivas trukdo rusiškų dujų ir naftos tranzitui į Slovakiją. Bratislava nuo Rusijos energijos išteklių priklausoma kaip beveik jokia kita ES šalis. Ukraina tuo tarpu, stabdydama tranzitą, nori blokuoti Rusijos karo finansavimo šaltinius.

R. Ficas savo vaizdo žinutėje apgailestavo, kad be jo joks kitas ES šalies premjeras nedalyvauja iškilmėse Kinijoje. Tai esą prarastas šansas. „Ten bus valstybių vadovai, atstovaujantys milijardams žmonių, – kalbėjo R. Ficas. – Randasi nauja pasaulio tvarka, naujos daugiapolio pasaulio taisyklės, nauja jėgų pusiausvyra, kuri labai svarbi pasaulio stabilumui“.

07:46

Vladimiras Putinas sako Xi Jinpingui, kad Kinijos ir Rusijos ryšiai yra precedento neturinčio lygio

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį savo Kinijos kolegai pasakė, kad jų valstybių ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“.

„Mūsų glaudus bendravimas atspindi strateginį Rusijos ir Kinijos ryšių, kurie šiuo metu yra precedento neturinčio lygio, pobūdį“, –  per bendrą tiesioginę transliaciją V. Putinas sakė Kinijos prezidentui Xi Jinpingui.

„Mes visada buvome kartu tada, ir mes esame kartu dabar“, – pabrėžė jis. 

07:36

Iš JAV – žinios apie naujas sankcijas Rusijai: „Trumpas svarsto visas galimybes“

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad dėl JAV sankcijų Rusijai yra svarstomos „visos galimybės“, rašo CNN. Jis pastebėjo, kad netgi ir po Donaldo Trumpo susitikimo Vladimiras Putinas toliau atakuoja Ukrainą.

07:36

Kremlius prieštarauja Trumpui: neigia žodžius apie Putino susitikimą su Zelenskiu

Rusija paprieštaravo JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginiams apie susitarimus dėl planuojamo trišalio susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. 

Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Kinijoje kuluaruose rusų valstybinei televizijai sakė: „Dabar visi kalba apie trišalį viršūnių susitikimą arba V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą, tačiau konkretaus susitarimo šiuo klausimu tarp V. Putino ir D. Trumpo nebuvo“.

D. Trumpas rugpjūtį pradžioje Aliaskoje susitiko su V. Putinu ir netrukus po to į Vašingtoną pakvietė V. Zelenskį bei Europos lyderius. Jis pradžioje sudarė įspūdį, jog susitarta dėl tiesioginio V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo. Kremlius to tiesiogiai neatmetė, tačiau pabrėžė, kad tokiam susitarimui turi būti gerai pasirengta. 

Vėliau D. Trumpas pareiškė nežinąs, ar įvyks dvišalis susitikimas, „tačiau trišalis įvyks“, teigė jis. Tačiau Kremlius dabar paprieštaravo ir tam.

Ukraina ir aukšti Europos politikai kaltina Kremlių vilkinant laiką, kad šis galėtų toliau tęsti jau pusketvirtų metų trunkantį savo karą.

07:11

Įtempta naktis Ukrainoje: rusai paleido dronus, yra žuvusių, o tarp sužeistų – vaikas

Naktį iš pirmadienio į antradienį Rusija dronais smogė Ukrainai, skelbia UNIAN. Kyjivo srityje žuvo žmogus, yra sužeistų. Smogta ir Sumų sričiai, Odesai.

Kyjivo srityje esančios Belocerkovskos gyvenvietės tarybos sekretorius Vladimiras Vovkotrubas patvirtino žinią apie žuvusį žmogų.

Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Nikolajus Kalašnikas pranešė, kad vyro kūnas buvo rastas gesinant garažų gaisrą.

„Mieste užfiksuoti daugiaaukščių namų stiklų pažeidimai, gaisrai garažų kooperatyvo teritorijoje, prekybos ir gamybos įmonių patalpose“, – teigia jis.

Sumų mieste kilo didelis gaisras. Anot Sumų srities karinės administracijos vadovo Olego Grigorovo, rusų dronai smogė negyvenamiesiems namams.

Miesto meras Artemas Kobzaras sako, kad mieste nugriaudėjo du sprogimai.

„Deja, yra sužeistų žmonių“, – pažymi jis.

Taip pat yra nukentėjusiųjų, kurie kreipėsi į medikus ir gydosi ambulatoriškai. Tarp jų ir vaikas.

Rusija taip pat atakavo Odesos sritį, tačiau aukų čia pavyko išvengti. Vietoje kilo gaisrai, kurie buvo greitai užgesinti.

Dronai puolė Rusiją: pranešama apie dužusius langus ir gaisrus (nuotr. Telegram)
Dronai puolė Rusiją: dužo langai, kilo gaisrai (3)
Mi-8 (nuotr. SCANPIX)
Smūgis Rusijai: Kryme ukrainiečiai sunaikino du sraigtasparnius (11)
Krymo tiltas BNS Foto
Smūgis Kryme: ukrainiečiai vardija, kokius rusų objektus sunaikino (15)
V. Putinas ir A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Baltarusija ruošiasi „Zapad-2025“: darbotvarkėje – branduolinio smūgio planavimas (295)

