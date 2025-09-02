Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JAV nusivylė Putino pažadais: iš aukšto pareigūno – žinios apie naujas sankcijas Rusijai

2025-09-02 07:32
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-02 07:32

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad dėl JAV sankcijų Rusijai yra svarstomos „visos galimybės“, rašo CNN. Jis pastebėjo, kad netgi ir po Donaldo Trumpo susitikimo Vladimiras Putinas toliau atakuoja Ukrainą.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad dėl JAV sankcijų Rusijai yra svarstomos „visos galimybės“, rašo CNN. Jis pastebėjo, kad netgi ir po Donaldo Trumpo susitikimo Vladimiras Putinas toliau atakuoja Ukrainą.

2

„Prezidentas Putinas nuo istorinio susitikimo Ankoridže, nuo telefono skambučio, kai Europos lyderiai ir prezidentas Zelenskis kitą pirmadienį lankėsi Baltuosiuose rūmuose, padarė visiškai priešingai tam, ką buvo pareiškęs norįs padaryti – iš tiesų, jis paniekinamu, niekingu būdu sustiprino bombardavimo kampaniją“, – „Fox News“ laidoje pastebėjo S. Bessentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Bessentas: Trumpas svarsto visas galimybes

„Manau, kad prezidentas Trumpas svarsto visas galimybes, ir manau, kad šią savaitę jas labai atidžiai išnagrinėsime“, – tęsia jis.

Nepaisant grasinimų, D. Trumpo administracija iki šiol nenorėjo taikyti Rusijai papildomų sankcijų.

Po susitikimo su V. Putinu, D. Trumpas sakė, kad per dvi savaites sužinos, ar Rusija rimtai ketina derėtis. Auga nerimas, ar JAV nenuspręs trauktis iš derybų.

Rugpjūčio 17 d., po Aliaskos viršūnių susitikimo, interviu CBS JAV valstybės sekretorius Marco Rubio įspėjo, kad naujos sankcijos iš esmės užbaigtų taikos derybas.

„Galų gale, jei taika čia nebus įmanoma ir karas tęsis, žmonės ir toliau mirs tūkstančiais, prezidentas turi galimybę įvesti naujas sankcijas. Bet jei jis tai padarytų dabar, kai tik prezidentas įvestų tas papildomas sankcijas, tai būtų derybų pabaiga“, – sakė jis.

