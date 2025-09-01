Vokietija atmeta Ursulos von der Leyen pastabas apie karių siuntimą į Ukrainą

„Tai yra dalykai, kurių negalima aptarti prieš sėdant prie derybų stalo su daugybe šalių, turinčių įtakos šiam klausimui“, – lankydamasis šaudmenų gamykloje Kelne žurnalistams sakė B. Pistorius. Jis pažymėjo, kad „Europos Sąjunga visiškai neturi jokių įgaliojimų ar kompetencijų, kai kalbama apie karių dislokavimą“.
U. von der Leyen sekmadienį paskelbtame interviu leidiniui „Financial Times“ tvirtino, kad Europa rengia „gana tikslius planus“ dėl karių dislokavimo Ukrainoje – tai būtų dalis saugumo garantijų, kurias planuojama suteikti pasibaigus karui.
EK vadovė nurodė, kad potencialiai būtų dislokuojama dešimtys tūkstančių Europos vadovaujamų karių, o pagalbą teiktų ir JAV, įskaitant valdymo ir kontrolės sistemas bei žvalgybos ir stebėjimo išteklius.
