Vokietija atmeta Ursulos von der Leyen pastabas apie karių siuntimą į Ukrainą

2025-09-01 20:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 20:56

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius pirmadienį griežtai atmetė Europos Komisijos (EK) pirmininkės Ursulos von der Leyen pastabas apie planus į Ukrainą siųsti Europos karius kaip per ankstyvas ir kartu pareiškė, kad ji neturi įgaliojimų aptarti šį klausimą, informuoja agentūra „Reuters“.

Borisas Pistorius BNS Foto

„Tai yra dalykai, kurių negalima aptarti prieš sėdant prie derybų stalo su daugybe šalių, turinčių įtakos šiam klausimui“, – lankydamasis šaudmenų gamykloje Kelne žurnalistams sakė B. Pistorius. Jis pažymėjo, kad „Europos Sąjunga visiškai neturi jokių įgaliojimų ar kompetencijų, kai kalbama apie karių dislokavimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

U. von der Leyen sekmadienį paskelbtame interviu leidiniui „Financial Times“ tvirtino, kad Europa rengia „gana tikslius planus“ dėl karių dislokavimo Ukrainoje – tai būtų dalis saugumo garantijų, kurias planuojama suteikti pasibaigus karui.

EK vadovė nurodė, kad potencialiai būtų dislokuojama dešimtys tūkstančių Europos vadovaujamų karių, o pagalbą teiktų ir JAV, įskaitant valdymo ir kontrolės sistemas bei žvalgybos ir stebėjimo išteklius.

